На Винниччине мошенник украл у женщины почти миллион гривен компенсации за погибшего на войне сына

Злоумышленник, выдавая себя за работника банка, получил доступ к счету потерпевшей и потратил деньги на смартфоны и переводы.

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На Винниччине будут судить мошенника, обвиняемого в завладении почти миллионом гривен, полученным женщиной в связи с гибелью ее сына на войне. Об этом сообщает полиция региона.

Во время телефонного разговора группа мошенников представилась заявительнице сотрудниками банка, сообщив, что ее банковская карта якобы заблокирована, а для ее разблокировки необходимо предоставить определенную информацию. Получив эти данные, злоумышленники получили доступ к мобильному банкингу потерпевшей. Одному из фигурантов грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что ранее судимый за имущественные и наркопреступления 38-летний уроженец РФ, проживающий в Виннице, неоднократно осуществлял несанкционированные входы в интернет-банкинг потерпевшей.

Получив возможность совершать бесконтактные платежи, он приобрел 18 мобильных телефонов и осуществил переводы на сумму почти 40 тысяч гривен.

В общей сложности с банковского счета женщины исчезло 969 933 гривны — это деньги, которые она получила от государства в связи с гибелью своего сына-защитника.

С целью легализации средств, полученных от покупки техники, злоумышленник сдал часть гаджетов в ломбард. В результате продажи имущества он выручил почти 450 тысяч гривен.

Следователи завершили досудебное расследование и под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры направили обвинительный акт в суд по ч. 5 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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