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На Вінниччині шахрай викрав у жінки майже мільйон з компенсації за загиблого на війні сина

20:49, 4 липня 2025
Зловмисник, видаючи себе за працівника банку, отримав доступ до рахунку потерпілої і витратив гроші на смартфони та перекази.
На Вінниччині шахрай викрав у жінки майже мільйон з компенсації за загиблого на війні сина
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На Вінниччині судитимуть шахрая, який обвинувачується у заволодінні майже мільйоном гривень, одержаних жінкою у зв’язку із загибеллю сина на війні. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, у телефонній розмові група шахраїв представились заявниці працівниками банку, повідомивши, що її картку заблоковано, а для розблокування необхідно надати певні відомості. Разом із цією інформацією було отримано доступ до мобільного банкінгу потерпілої. Одному із фігурантів загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Встановлено, що раніше судимий за майнові та наркозлочини 38-річний уродженець РФ, який проживає у Вінниці, здійснив неодноразові несанкціоновані входи до інтернет-банкінгу потерпілої.

Отримавши можливість безконтактних платежів, фігурант придбав 18 мобільних телефонів та здійснив перерахунок грошей на суму майже 40 тисяч гривень.

 Загалом із банківського рахунку жінки зникло 969 933 грн, які вона одержала від держави у зв’язку із загибеллю сина-захисника.

Аби легалізувати гроші від купівлі товарів, зловмисник здав частину гаджетів у ломбард. Внаслідок продажу майна він отримав майже 450 тисяч гривень.

Слідчі завершили розслідування та за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, до суду.

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