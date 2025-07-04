Мінфін не зміг пояснити, навіщо делегувати податківцям ведення Реєстру банківських рахунків громадян

Міністерство фінансів на засіданні податкового комітету не відповіло, навіщо потрібно робити крок до розкриття банківської таємниці звичайних громадян – Максим Бужанський.

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У Міністерстві фінансів не змогли надати чітку відповідь стосовно потреби делегування Податковій службі повноважень з ведення Реєстру банківських рахунків звичайних громадян. Про це зазначив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський у своєму телеграм-каналі.

Слід нагадати, що 3 липня Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував прийняти у першому читанні законопроект 13233 про ведення Реєстру банківських рахунків та сейфів Податковою службою. Це є першим кроком для розкриття банківської таємниці.

За словами Максима Бужанського, який також був присутній онлайн на засіданні комітету, у ситуації повномасштабного вторгнення та активних бойових дій доцільність такої ідеї викликає питання. Наразі вже існують інструменти, до прикладу, під час кримінального провадження, виконавчого провадження, які дозволяють накласти арешт на рахунки. З якою метою розширювати повноваження податкової зі збору даних про рахунки у банках звичайних фізичних осіб – незрозуміло, і у профільному міністерстві теж не змогли пояснити кінцеву мету такої ідеї.

Він зауважив, що для депутатів, міністрів та інших посадовців, цей законопроект, по суті, нічого не змінює, бо вони і так вказують у деклараціях дані про залишки на банківських рахунках.

Цей законопроект прямо і безпосередньо торкається громадян України, про банківські рахунки яких буде все знати податкова.

«Депутати, які просувають цей законопроект, не змогли відповісти, навіщо державі знати, скільки рахунків у громадян і де вони є. Це дійсно є першим кроком для зняття банківської таємниці. Мені здається, що це зараз не найважливіше питання», зазначив Максим Бужанський.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроект уряду був поданий з метою ідентифікації фізичних і юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки, а також забезпечення безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки. Для Нацбанку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей встановлять обов’язок направляти до Державної податкової служби повідомлення про відкриття чи закриття рахунків або електронних гаманців громадян, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа.

Автор: Наталя Мамченко

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