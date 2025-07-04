Минфин не смог объяснить, зачем делегировать налоговикам ведение Реестра банковских счетов граждан

Министерство финансов на заседании налогового комитета не ответило, зачем нужно делать шаг к раскрытию банковской тайны обычных граждан, — Максим Бужанский.

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В Министерстве финансов не смогли дать четкий ответ относительно необходимости делегирования Налоговой службе полномочий по ведению Реестра банковских счетов обычных граждан. Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский в своем телеграм-канале.

Следует напомнить, что 3 июля Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект 13233 о ведении Реестра банковских счетов и сейфов Налоговой службой. Это первый шаг к раскрытию банковской тайны.

По словам Максима Бужанского, который также присутствовал онлайн на заседании комитета, в условиях полномасштабного вторжения и активных боевых действий целесообразность такой идеи вызывает вопросы. Сейчас уже существуют инструменты, например, во время уголовного производства, исполнительного производства, которые позволяют наложить арест на счета. С какой целью расширять полномочия налоговой по сбору данных о счетах в банках обычных физических лиц – непонятно, и в профильном министерстве тоже не смогли объяснить конечную цель такой идеи.

Он отметил, что для депутатов, министров и других должностных лиц этот законопроект, по сути, ничего не меняет, потому что они и так указывают в декларациях данные об остатках на банковских счетах.

Этот законопроект прямо и непосредственно касается граждан Украины, о банковских счетах которых будет все знать налоговая.

«Депутаты, продвигающие этот законопроект, не смогли ответить, зачем государству знать, сколько счетов у граждан и где они находятся. Это действительно является первым шагом для снятия банковской тайны. Мне кажется, что это сейчас не самый важный вопрос», — отметил Максим Бужанский.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект правительства был подан с целью идентификации физических и юридических лиц, которые содержат или контролируют платежные и банковские счета, а также обеспечения непосредственного доступа к этой информации национальным подразделениям финансовой разведки. Для Нацбанка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег будет установлена обязанность направлять в Государственную налоговую службу уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков граждан, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Автор: Наталя Мамченко

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