Нардепы сделали шаг к раскрытию налоговой данных с банковских счетов граждан – рекомендовали законопроект

Комитет Даниила Гетманцева рекомендовал законопроект о ведении Налоговой реестра банковских счетов и сейфов всех граждан.

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Банки должны будут направлять в Налоговую службу данные об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц. Со своей стороны, Государственная налоговая служба сможет раскрывать данные из Реестра счетов и сейфов граждан Госфинмониторингу, НАБУ, БЭБ, НАПК и исполнительной службе.

Соответствующий законопроект 13233 3 июля рекомендовал принять Верховной Раде Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики, который возглавляет Даниил Гетманцев, сообщил первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк.

«Какой-то сюр, Комитет рекомендовал в первом чтении законопроект (SEPA) №13233. Это тот, который создает под налоговой реестр всех банковских счетов и банковских сейфов ВСЕХ граждан. К которому будут иметь доступ сама Налоговая, правоохранители, Финмон, НАПК и АРМА. На втором обещают перебросить на Минфин реестр.

Убежден, следующий этап – подготовка к открытию банковской тайны. Что уже Минфин записал в бюджетную декларацию (детали тут – прим. ред). О чем они ПРЯМО заявили на заседании Комитета», – отметил он.

18 членов комитета проголосовали «за».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство внесло законопроект №13233 о реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет вести Государственная налоговая служба.

Целью является идентификация физических и юридических лиц, которые содержат или контролируют платежные и банковские счета и депозитные сейфы, а также обеспечение непосредственного доступа к этой информации национальным подразделениям финансовой разведки, и доступа для компетентных органов с целью выполнения ими обязанностей.

Напомним, что создание соответствующего реестра счетов и предоставление налоговой службе доступа к банковской тайне обсуждалось еще при принятии Национальной стратегии доходов, выполнение которой является частью требований международных партнеров Украины.

Вместе с тем, законопроект пока предусматривает, что Нацбанк, банки, другие финансовые учреждения, небанковские поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег не передают в Реестр счетов и сейфов сведения об операциях списания средств со счетов или электронных кошельков или их зачисления, остатки средств, содержимое сейфа.

Однако устанавливается обязанность для Нацбанка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Изменения относительно банковской тайны

Законопроект правительства 13233 предусматривает также изменения в Закон «О банках и банковской деятельности».

К статье 61, которая регулирует обязательства банков по сохранению банковской тайны, добавляются нормы, что Государственная налоговая служба Украины имеет право в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, следующим органам и лицам:

Государственной службе финансового мониторинга

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ)

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

органам государственной исполнительной службы

частным исполнителям.

Порядок раскрытия для них банковской тайны будет регулироваться Положением о Реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Дополнен перечень случаев, когда банки раскрывают ГНС банковскую тайну:

в случаях и в объеме, определенных статьями 39-2 и 39-3 Налогового кодекса

в случаях и объеме, определенных статьей 69 Налогового кодекса

в случаях и объеме, определенных статьей 38 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц

Итак, Государственная налоговая служба определена держателем и администратором Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Создателем реестровой информации Реестра являются должностные лица Национального банка Украины, депозитарных учреждений, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег, уполномоченных на открытие банковских счетов, счетов в ценных бумагах, платежных, других счетов / электронных кошельков физическим лицам, заключение договоров о предоставлении индивидуального банковского сейфа физическим лицам.

В соответствии с законопроектом непредставление банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег соответствующим налоговым органам в срок сообщения об открытии или закрытии счета или электронного кошелька, сообщения о заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа физическому лицу влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн за каждый случай непредставления или задержки.

Внесение реестровой информации осуществляется автоматически средствами информационно-коммуникационной системы ГНС.

Объектами Реестра является информация о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, платежных, других счетах / электронных кошельках физических лиц, договорах о предоставлении индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Информация в Реестре счетов и сейфов хранится не менее 5 лет со дня закрытия счета, электронного кошелька, прекращения договора о предоставлении сейфа физическому лицу. Срок хранения информации в Реестре счетов и сейфов может быть продлен, но не более чем на 5 дополнительных лет.

Доступ пользователям к данным Реестра счетов и сейфов предоставляется ГНС в порядке, установленном Положением о Реестре.

Пользователями Реестра счетов и сейфов являются лица, пользующиеся реестровой информацией Реестра счетов и сейфов в порядке специального доступа и/или электронного информационного взаимодействия между электронными реестрами.

Информация из Реестра счетов и сейфов предоставляется в порядке специального доступа и/или электронного информационного взаимодействия между электронными реестрами Госфинмониторингу, АРМА, НАБУ, БЭБ, НАПК, органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям в порядке, установленном Положением о Реестре счетов и сейфов.

Другим лицам информация из Реестра счетов и сейфов предоставляется по решению суда в порядке специального доступа.

При отсутствии решения суда в случаях, предусмотренных законом, предоставляются только сведения о депозитарных учреждениях, банках, других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, эмитентах электронных денег, в которых физическое лицо – объект запроса имеет открытые банковские счета, счета в ценных бумагах, платежные, другие счета / электронные кошельки и договоры о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Автор: Наталя Мамченко

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