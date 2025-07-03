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В Хмельницкой области суд оштрафовал водителя, который пытался откупиться от ответственности за нетрезвое вождение

15:27, 3 июля 2025
Мужчина предложил патрульным 1000 гривен взятки, положив деньги в карман полицейского, но получил 17 000 гривен штрафа за попытку подкупа.
В Хмельницкой области суд оштрафовал водителя, который пытался откупиться от ответственности за нетрезвое вождение
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Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области назначил штраф в размере 17 000 гривен 23-летнему жителю Шепетовки за предложение и предоставление неправомерной выгоды полицейскому.

Обстоятельства дела №688/2542/25

Утром 10 апреля 2025 года в Шепетовке патрульные остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился местный житель. Поскольку мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейские сообщили ему о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Чтобы избежать ответственности, водитель предложил правоохранителям 1 000 гривен. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за такие действия, он положил деньги в карман патрульного со словами, мол, «на кофе».

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Объяснил, что дал деньги, чтобы избежать составления протокола и изъятия автомобиля.

Суд признал его виновным в предложении должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду и в предоставлении такой выгоды за неосуществление должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, каких-либо действий с использованием предоставленного ему служебного положения (ч. 1 ст. 369 УК Украины), и назначил штраф в размере 17 000 гривен.

При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения как обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение уголовного правонарушения лицом в состоянии алкогольного опьянения.

Также было принято во внимание, что «обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил нетяжкое преступление, один эпизод преступной деятельности, небольшой размер неправомерной выгоды, личность виновного, его молодой возраст, наличие двух смягчающих и одного отягчающего обстоятельства, досудебный отчет».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

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