На Хмельниччині суд оштрафував водія, який намагався відкупитися від відповідальності за нетверезе водіння

Чоловік запропонував патрульним 1000 гривень хабара, поклавши гроші в кишеню поліцейського, але отримав 17 000 гривень штрафу за спробу підкупу.

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Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області призначив 17 000 гривень штрафу 23-річному жителю м. Шепетівки за пропозицію та надання неправомірної вигоди поліцейському.

Обставини справи №688/2542/25

Вранці 10 квітня 2025 року в Шепетівці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував місцевий мешканець. Оскільки чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, поліцейські повідомили йому про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Щоб не нести відповідальності, водій запропонував правоохоронцям 1 000 гривень. Попри попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, він поклав гроші до кишені патрульного зі словами, мовляв, «на каву».

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Пояснив, що дав гроші, аби уникнути складання протоколу та вилучення автомобіля.

Суд визнав його винним у пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду й у наданні такої вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища (ч. 1 ст. 369 КК України), та призначив 17 000 гривень штрафу.

При призначенні покарання суд врахував щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, як обставини, що пом’якшують покарання. Обставиною, що обтяжує покарання, визнав вчинення кримінального правопорушення особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Також взяв до уваги, «що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинив нетяжкий злочин, один епізод злочинної діяльності, невеликий розмір неправомірної вигоди, особу винного, його молодий вік, наявність двох обставин, що пом’якшують покарання, наявність обтяжуючої обставини, досудову доповідь».

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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