Союзники Трампа були заскочені зненацька рішенням Пентагону поставити на паузу поставку зброї Україні – Politico

Керівництво Пентагону не зверталося за будь-яким запитом до Державного департаменту, посольства США в Києві або команди Кіта Келлога, перш ніж відкликати партію критично важливого озброєння, яке вже знаходилося на території Польщі – Politico.

На фото: заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі (праворуч) та міністр оборони Піт Хегсет (зліва)

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Рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї в Україну заскочило зненацька навіть тих, хто зазвичай був тісно проінформований про такі питання, включаючи членів Конгресу, чиновників Державного департаменту та ключових європейських союзників, повідомляє Politico з посиланням на слова шести джерел, знайомих із ситуацією. Несподіваний крок викликав занепокоєння, в тому числі серед високопоставлених республіканців, стосовно того, що один чиновник Пентагону, схоже, мав надмірний вплив на це рішення.

Пауза була зумовлена ​​керівником політики Пентагону Елбріджем Колбі та невеликим колом радників через занепокоєння, що запаси певних видів зброї в США вичерпуються.

Навіть союзники Президента Дональда Трампа були розчаровані цим кроком і звинуватили таких чиновників, як Колбі, який очолював перевірку запасів боєприпасів США, що передувала заморожуванню, у просуванні цього кроку без повідомлення решти адміністрації. Вони зазначили, що рішення призупинити поставки зброї в Україну, схоже, було прийнято з незначною координацією всередині адміністрації після масових скорочень Ради національної безпеки.

«Я думаю, що все це робить директор з політики Міністерства оборони, цей хлопець Колбі. У нас по суті немає радника з національної безпеки», — сказав конгресмен Майкл Маккол (республіканець від Техасу). «Я навіть не впевнений, що державний секретар Марко Рубіо консультувався з цього приводу», цитує його видання.

Конгресмен Брайан Фіцпатрік (республіканець від Пенсільванії), який входить до Комітету з розвідки Палати представників, написав Трампу з проханням провести екстрений брифінг у Білому домі та Міністерстві оборони щодо призупинення військової допомоги, яка була схвалена адміністрацією Байдена. Один американський чиновник сказав, що рішення Пентагону було нескоординованим і застало Державний департамент зненацька.

Два інших американські чиновники сказали, що керівництво Пентагону не зверталося за будь-яким запитом до Державного департаменту, посольства США в Києві або команди посланця Кіта Келлога, перш ніж відкликати партію критично важливого озброєння, яке вже знаходилося на території Польщі.

Деякі співробітники Об'єднаного штабу також виступали проти зупинки.

І Білий дім, і Державний департамент відкинули припущення, що призупинення поставок боєприпасів застало чиновників адміністрації зненацька. «Це неправда», — сказав чиновник Білого дому, якому було надано анонімність для обговорення поточного розгляду.

«Президент та вищі посадові особи очікують, що Міністерство оборони регулярно переглядатиме розподіл допомоги, щоб переконатися, що вони відповідають порядку денному «Америка понад усе»». Але чиновник не сказав, коли саме президент та вищі помічники були поінформовані про рішення припинити постачання зброї, сказавши лише, що вони знали «до того, як POLITICO опублікувало статтю» у вівторок.

У заяві, надісланій прес-секретарем Білого дому, Колбі заявив, що Пентагон «продовжує надавати президенту надійні варіанти продовження військової допомоги Україні», при цьому «ретельно вивчаючи та адаптуючи свій підхід… а також зберігаючи готовність сил США». Він сказав, що первісне повідомлення було «спробою зобразити розкол, якого не існує».

Як зазначає Politico, ані Офіс Президента України, ані Європейський Союз не отримали попереднього повідомлення.

Наразі США та Україна працюють над організацією розмови між Трампом та Зеленським, повідомили двоє осіб, знайомих з плануванням. Ідея виникла, коли почала надходити інформація про те, що США різко призупинили постачання зброї в Україну. «США інформують Україну [про рішення] сьогодні в Києві, і дуже скоро буде організовано телефонну розмову між Трампом та Зеленським», — сказав європейський дипломат, знайомий з плануванням.

«США стверджують, що це не пауза, не призупинення. США все ще активно визначають, як найкраще підтримувати оборону України. Це все ще пріоритет», додав він.

Володимир Зеленський у зверненні сказав, що українські чиновники контактують зі своїми американськими колегами, щоб спробувати прояснити ситуацію. «Так чи інакше, ми повинні забезпечити захист для наших людей», — сказав український лідер.

Як пише Politico, цей епізод підкреслює роль, яку Колбі відіграє в агентстві, і наскільки жорстко рішення приймаються в деяких частинах Пентагону. Будучи одним з небагатьох чиновників з попереднім державним досвідом, Колбі «розуміє, як рухаються папери в будівлі, так, як більшість інших людей, які зараз там, просто не розуміють», — сказав один колишній чиновник Пентагону.

«Головний офіс Пентагону був спустошений, і більшість людей там не мають жодного досвіду в уряді, що також вірно і для Ради національної безпеки», додала ця людина.

Колбі був одним з основних авторів Стратегії національної оборони 2018 року під час першої адміністрації Трампа. Він також очолює перегляд Пентагоном угоди про підводні човни AUKUS з Австралією та Великою Британією, оцінку, яка також стала несподіванкою для ключових чиновників адміністрації Трампа.

Тим часом законодавці обох партій заявили, що були здивовані рішенням адміністрації Трампа, а деякі висловили подив, чому Конгрес не був проконсультований заздалегідь. Такий крок був би необхідний, перш ніж призупиняти постачання зброї, які вже були схвалені законодавцями

Конгресмен Майк Роджерс (республіканець від Алабами), голова Комітету Палати представників з питань збройних сил, спочатку сказав, що не знає про затримку. Але після того, як його співробітники отримали звіт з Пентагону, Роджерс назвав це «просто регулярною паузою, щоб подивитися, якими є наші запаси», після недавніх військових операцій на Близькому Сході.

Комітет з питань збройних сил, сказав Роджерс, чекає додаткової інформації. «Вони просто роблять хороший підрахунок. І є три різні категорії [боєприпасів], де, на їхню думку, ми трохи відстаємо від того, де ми повинні бути для наших власних цілей», — сказав він. «Ми намагаємося змусити їх надати нам остаточні деталі того, що це за три категорії». Зрештою, Пентагон повинен публічно прояснити, чому він призупинив постачання зброї, сказав він.

Автор: Наталя Мамченко

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