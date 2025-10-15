Паспорт США втратив позиції — вперше за 20 років він випав із топ-10 найпотужніших у світі

Згідно з оновленим Індексом Henley & Partners, лідерами залишаються Сінгапур, Південна Корея та Японія.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вперше за два десятиліття Сполучені Штати Америки більше не входять до десятки найпотужніших паспортів світу. За даними оновленого Індексу паспортів Henley & Partners, американський паспорт опустився з 10-го на 12-те місце, розділивши його з Малайзією. Нині громадяни США мають безвізовий доступ лише до 180 із 227 напрямків, тоді як лідерами рейтингу стали Сінгапур (193 напрямки), Південна Корея (190) та Японія (189).

Причини падіння рейтингу

Як зазначають аналітики Henley & Partners, падіння позицій США спричинене втратою безвізового доступу до низки країн, зокрема Бразилії, Китаю, Папуа-Нової Гвінеї та М’янми. Додатковим ударом стали нові візові обмеження з боку Сомалі та В’єтнаму.

Голова Henley & Partners Крістіан Келін наголосив, що це не просто зміна в таблиці, а символ глибших глобальних процесів.

Схожа тенденція спостерігається і у Великої Британії — її паспорт опустився на 8-ме місце, що є найнижчим показником за весь час існування індексу.

США — закрита держава з відкритими кордонами

Попри те, що американці можуть подорожувати без візи до 180 країн, США самі дозволяють безвізовий в’їзд лише 46 національностям, посідаючи 77-ме місце в Індексі відкритості Henley. Це одна з найнижчих позицій серед розвинених держав.

Аналітики вважають, що ізоляціоністська політика США, зокрема візові обмеження для країн Африки, Близького Сходу та Азії, суттєво вплинула на мобільність американських громадян.

Китай нарощує вплив

Паралельно Китай демонструє рекордне зростання — за останнє десятиліття він піднявся з 94-го на 64-те місце, збільшивши безвізовий доступ на 37 напрямків.

Китайська стратегія відкритості, зокрема угоди з країнами Перської затоки, Латинської Америки та Європи, перетворює Пекін на глобального гравця у сфері мобільності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.