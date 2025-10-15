Паспорт США потерял позиции — впервые за 20 лет он выпал из топ-10 самых мощных в мире

Согласно обновленному Индексу Henley & Partners, лидерами остаются Сингапур, Южная Корея и Япония.

Впервые за два десятилетия Соединенные Штаты Америки больше не входят в десятку самых мощных паспортов мира. Согласно обновленному Индексу паспортов Henley & Partners, американский паспорт опустился с 10-го на 12-е место, разделив его с Малайзией. Сейчас граждане США имеют безвизовый доступ лишь в 180 из 227 направлений, тогда как лидерами рейтинга стали Сингапур (193 направления), Южная Корея (190) и Япония (189).

Причины падения рейтинга

Как отмечают аналитики Henley & Partners, снижение позиций США связано с потерей безвизового доступа в ряд стран, включая Бразилию, Китай, Папуа–Новую Гвинею и Мьянму. Дополнительным ударом стали новые визовые ограничения со стороны Сомали и Вьетнама.

Глава Henley & Partners Кристиан Келин подчеркнул, что это не просто изменение в таблице, а символ более глубоких глобальных процессов.

Похожая тенденция наблюдается и у Великобритании — ее паспорт опустился на 8-е место, что является самым низким показателем за всю историю существования индекса.

США — закрытая страна с открытыми границами

Несмотря на то, что американцы могут путешествовать без визы в 180 стран, США сами разрешают безвизовый въезд лишь 46 национальностям, занимая 77-е место в Индексе открытости Henley. Это одна из самых низких позиций среди развитых государств.

Аналитики считают, что изоляционистская политика США, в частности визовые ограничения для стран Африки, Ближнего Востока и Азии, существенно повлияла на мобильность американских граждан.

Китай наращивает влияние

Одновременно Китай демонстрирует рекордный рост — за последнее десятилетие он поднялся с 94-го на 64-е место, увеличив безвизовый доступ на 37 направлений.

Китайская стратегия открытости, включая соглашения со странами Персидского залива, Латинской Америки и Европы, превращает Пекин в глобального игрока в сфере мобильности.

