США скасували візи шістьом іноземцям через коментарі про загиблого блогера Чарлі Кірка

17:09, 15 жовтня 2025
Держдеп США: «Не прийматимемо тих, хто бажає смерті американцям».
Державний департамент США скасував візи щонайменше шістьом іноземним громадянам через їхні коментарі щодо загиблого політичного блогера Чарлі Кірка, повідомило відомство.

У заяві зазначається, що «Сполучені Штати не зобов’язані приймати іноземців, які бажають смерті американцям». Держдеп оприлюднив скриншоти негативних висловлювань про Чарлі Кірка від шести осіб, підкресливши, що це «лише кілька прикладів іноземців, які більше не бажані в США».

За інформацією відомства, ці особи є громадянами Аргентини, Південної Африки, Мексики, Бразилії, Німеччини та Парагваю. Зокрема, громадянин Аргентини заявив, що Кірк «присвятив все своє життя поширенню расистської, ксенофобської, мізогінної риторики». Громадянин Південної Африки написав, що «Кірка не запам’ятають як героя» і що його «використовували для створення штучного руху білих націоналістів-невігласів».

Державний департамент зазначив, що продовжує встановлювати особи власників віз, які «святкували жахливе вбивство Чарлі Кірка».

Нагадаємо, у вересні у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

вбивство США віза

