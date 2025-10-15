США отменили визы шестерым иностранцам из-за комментариев о погибшем блогере Чарли Кирке

Госдеп США: «Не будем принимать тех, кто желает смерти американцам».

Государственный департамент США отменил визы как минимум шести иностранным гражданам из-за их комментариев о погибшем политическом блогере Чарли Кирке, сообщило ведомство.

В заявлении отмечается, что «Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, желающих смерти американцам». Госдеп обнародовал скриншоты негативных высказываний о Чарли Кирке от шести человек, подчеркнув, что это «лишь несколько примеров иностранцев, которые больше не желательны в США».

По информации ведомства, эти лица являются гражданами Аргентины, Южной Африки, Мексики, Бразилии, Германии и Парагвая. В частности, гражданин Аргентины заявил, что Кирк «посвятил всю свою жизнь распространению расистской, ксенофобской, мизогинной риторики». Гражданин Южной Африки написал, что «Кирка не запомнят как героя» и что его «использовали для создания искусственного движения белых националистов-невежд».

Государственный департамент отметил, что продолжает устанавливать личности владельцев виз, которые «праздновали ужасное убийство Чарли Кирка».

Напомним, в сентябре в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он умер в больнице.

