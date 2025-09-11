Практика судов
В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка, он умер от ранения — видео

08:18, 11 сентября 2025
В США убили праворадикального активиста Чарли Кирка.
В американском штате Юта 10 сентября во время проведения дебатов стреляли в соратника Дональда Трампа, праворадикального активиста Чарли Кирка, пише CNBC News.

В сети распространили видео, на которых во время дебатов в Университете Юты неизвестный выстрелил в Кирка.

Как сообщил представитель Университета долины Юты, раненого Кирка забрали вместе с его охраной из помещения, а внутренний двор очистили.

Также сообщается, что неизвестный выстрелил в Кирка из соседнего здания через 20 минут после того, как тот начал выступление.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на инцидент.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили из огнестрельного оружия. Он замечательный парень во всех смыслах. Благослови его, Боже!», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Через некоторое время Дональд Трамп сообщил о смерти Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.

«Великий, а даже Легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не имел Сердца Американской Молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами», — написал глава Белого дома.

Трамп и его жена Мелания выразили соболезнования его жене Эрике и семье.

«Чарли, мы любим тебя!», — добавил президент.

Чарли Кирк — американский политический активист, блогер и ведущий подкаста The Charlie Kirk Show. Он является сторонником республиканских идей и известен своей деятельностью в защиту консервативных взглядов.

