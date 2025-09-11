Практика судів
У США стріляли в соратника Трампа Чарлі Кірка, він помер від поранення — відео

08:18, 11 вересня 2025
У США вбили праворадикального активіста Чарлі Кірка.
У США стріляли в соратника Трампа Чарлі Кірка, він помер від поранення — відео
В американському штаті Юта 10 вересня під час проведення дебатів стріляли у соратника Дональда Трампа, праворадикального активіста Чарлі Кірка, пише CNBC News. У мережі поширили відео, на яких під час дебатів в університеті Юти невідомий вистрілив у Кірка.

Як повідомив представник Університету долини Юти, пораненого Кірка забрали разом з його командою охорони з приміщення, а внутрішній двір очистили.

Також повідомляється, що невідомий вистрілив в Кірка з сусідньої будівлі через 20 хвилин після того, як той почав виступ.

Презент США Дональд Трамп вже відреагував на інцидент.

«Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого поранили з вогнепальної зброї. Він чудовий хлопець у всіх сенсах. Благослови його Боже!», - написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Через деякий час Дональд Трамп повідомив про смерть Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

«Великий, а навіть Легендарний Чарлі Керк помер. Ніхто не розумів і не мав Серця Американської Молоді краще, ніж Чарлі. Його любили й поважали ВСІ, особливо я, а тепер його більше немає з нами», - написав глава Білого дому.

Трамп і його дружина Меланія висловили співчуття його дружині Еріці та родині.

«Чарлі, ми любимо тебе!», - додав президент.

Чарлі Кірк - американський політичний активіст, блогер і ведучий подкасту The Charlie Kirk Show. Він є прихильником республіканських ідей та відомий своєю діяльністю на захист консервативних поглядів.

