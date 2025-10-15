Студенти-юристи відвідали День відкритих дверей у Дніпропетровському окружному адміністративному суді

В хабі «Верховенство права» ознайомили молодь із роботою суду.

У Дніпропетровському окружному адміністративному суді в межах діяльності науково-практичного хабу «Верховенство права» відбувся День відкритих дверей для студентів другого курсу юридичного факультету Дніпровського державного університету внутрішніх справ з метою ознайомлення молоді з функціонуванням адміністративного суду, особливостями судового процесу та роллю судової влади у забезпеченні верховенства права.

Голова суду Володимир Горбалінський привітав студентів і підкреслив важливість формування у майбутніх юристів розуміння принципів роботи судової системи, відкритості правосуддя та значення довіри до суду як інституції.

Судді Василь Ільков та Олена Луніна виступили зі спікерськими доповідями, поділившись професійним досвідом. Вони розповіли про практичні аспекти розгляду адміністративних справ, особливості процесуальних дій і сучасні виклики в адміністративному судочинстві. Окрему увагу приділили медіації як ефективному інструменту мирного врегулювання спорів, що сприяє зменшенню конфліктів і розвитку культури правового діалогу.

У рамках екскурсії судом студенти ознайомилися з організацією роботи апарату, відвідали зали судових засідань і побачили технічне обладнання, яке використовується в повсякденній діяльності установи.

На завершення заходу студенти висловили подяку за змістовну програму, відзначили її практичну цінність і висловили бажання брати участь у подальших ініціативах хабу «Верховенство права».

