Практика судів
  1. В Україні

Студенти-юристи відвідали День відкритих дверей у Дніпропетровському окружному адміністративному суді

17:45, 15 жовтня 2025
В хабі «Верховенство права» ознайомили молодь із роботою суду.
Студенти-юристи відвідали День відкритих дверей у Дніпропетровському окружному адміністративному суді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпропетровському окружному адміністративному суді в межах діяльності науково-практичного хабу «Верховенство права» відбувся День відкритих дверей для студентів другого курсу юридичного факультету Дніпровського державного університету внутрішніх справ з метою ознайомлення молоді з функціонуванням адміністративного суду, особливостями судового процесу та роллю судової влади у забезпеченні верховенства права.

Голова суду Володимир Горбалінський привітав студентів і підкреслив важливість формування у майбутніх юристів розуміння принципів роботи судової системи, відкритості правосуддя та значення довіри до суду як інституції.

Судді Василь Ільков та Олена Луніна виступили зі спікерськими доповідями, поділившись професійним досвідом. Вони розповіли про практичні аспекти розгляду адміністративних справ, особливості процесуальних дій і сучасні виклики в адміністративному судочинстві. Окрему увагу приділили медіації як ефективному інструменту мирного врегулювання спорів, що сприяє зменшенню конфліктів і розвитку культури правового діалогу.

У рамках екскурсії судом студенти ознайомилися з організацією роботи апарату, відвідали зали судових засідань і побачили технічне обладнання, яке використовується в повсякденній діяльності установи.

На завершення заходу студенти висловили подяку за змістовну програму, відзначили її практичну цінність і висловили бажання брати участь у подальших ініціативах хабу «Верховенство права».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд юрист Дніпро студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Прийняття закону про податки з громадян за продаж речей і надання майна в оренду через онлайн-платформи потрібне для виконання вимог МВФ та ЕС – Гетманцев

Верховна Рада повинна буде прийняти закон про введення податків для громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, бо це вимоги для вступу до ЄС, а також для продовження співпраці з МВФ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду