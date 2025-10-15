Студенты-юристы посетили День открытых дверей в Днепропетровском окружном административном суде

В хабе «Верховенство права» ознакомили молодежь с работой суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровском окружном административном суде в рамках деятельности научно-практического хаба «Верховенство права» состоялся День открытых дверей для студентов второго курса юридического факультета Днепровского государственного университета внутренних дел с целью ознакомления молодежи с функционированием административного суда, особенностями судебного процесса и ролью судебной власти в обеспечении верховенства права.

Председатель суда Владимир Горбалинский поприветствовал студентов и подчеркнул важность формирования у будущих юристов понимания принципов работы судебной системы, открытости правосудия и значения доверия к суду как институту.

Судьи Василий Ильков и Елена Лунина выступили со спикерскими докладами, поделившись профессиональным опытом. Они рассказали о практических аспектах рассмотрения административных дел, особенностях процессуальных действий и современных вызовах в административном судопроизводстве. Отдельное внимание уделили медиации как эффективному инструменту мирного урегулирования споров, способствующему уменьшению конфликтов и развитию культуры правового диалога.

В рамках экскурсии по суду студенты ознакомились с организацией работы аппарата, посетили залы судебных заседаний и увидели техническое оборудование, которое используется в повседневной деятельности учреждения.

В завершение мероприятия студенты выразили благодарность за содержательную программу, отметили ее практическую ценность и выразили желание участвовать в дальнейших инициативах хаба «Верховенство права».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.