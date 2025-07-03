Союзники Трампа были застигнуты врасплох решением Пентагона поставить на паузу поставку оружия Украине – Politico

Руководство Пентагона не обращалось с какими-либо запросами в Государственный департамент, посольство США в Киеве или к команде Кита Келлога, прежде чем отозвать партию критически важного вооружения, которое уже находилось на территории Польши – Politico.

На фото: заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби (справа) и министр обороны Пит Хегсет (слева)

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Решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину застало врасплох даже тех, кто обычно был тесно проинформирован о таких вопросах, включая членов Конгресса, чиновников Государственного департамента и ключевых европейских союзников, сообщает Politico со ссылкой на слова шести источников, знакомых с ситуацией. Неожиданный шаг вызвал беспокойство, в том числе среди высокопоставленных республиканцев, относительно того, что один чиновник Пентагона, похоже, имел чрезмерное влияние на это решение.

Пауза была вызвана руководителем политики Пентагона Элбриджем Колби и небольшим кругом советников из-за опасений, что запасы определенных видов оружия в США истощаются.

Даже союзники президента Дональда Трампа были разочарованы этим шагом и обвинили таких чиновников, как Колби, который возглавлял проверку запасов боеприпасов США, предшествовавшую замораживанию, в продвижении этого шага без уведомления остальной администрации. Они отметили, что решение приостановить поставки оружия в Украину, похоже, было принято с незначительной координацией внутри администрации после массовых сокращений Совета национальной безопасности.

«Я думаю, что все это делает директор по политике Министерства обороны, этот парень Колби. У нас по сути нет советника по национальной безопасности», — сказал конгрессмен Майкл Маккол (республиканец от Техаса). «Я даже не уверен, что государственный секретарь Марко Рубио консультировался по этому поводу», цитирует его издание.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от Пенсильвании), который входит в Комитет по разведке Палаты представителей, написал Трампу с просьбой провести экстренный брифинг в Белом доме и Министерстве обороны относительно приостановки военной помощи, которая была одобрена администрацией Байдена. Один американский чиновник сказал, что решение Пентагона было нескоординированным и застало Государственный департамент врасплох.

Два других американских чиновника сказали, что руководство Пентагона не обращалось с какими-либо запросами в Государственный департамент, посольство США в Киеве или к команде посланника Кита Келлога, прежде чем отозвать партию критически важного вооружения, которое уже находилось на территории Польши.

Некоторые сотрудники Объединенного штаба также выступали против остановки.

И Белый дом, и Государственный департамент отвергли предположение, что приостановка поставок боеприпасов застала чиновников администрации врасплох. «Это неправда», — сказал чиновник Белого дома, которому была предоставлена анонимность для обсуждения текущего рассмотрения.

«Президент и высшие должностные лица ожидают, что Министерство обороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют повестке дня «Америка прежде всего»». Но чиновник не сказал, когда именно президент и высшие помощники были проинформированы о решении прекратить поставки оружия, сказав лишь, что они знали «до того, как POLITICO опубликовало статью» во вторник.

В заявлении, отправленном пресс-секретарем Белого дома, Колби заявил, что Пентагон «продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине», при этом «тщательно изучая и адаптируя свой подход… а также сохраняя готовность сил США». Он сказал, что первоначальное сообщение было «попыткой изобразить раскол, которого не существует».

Как отмечает Politico, ни Офис Президента Украины, ни Европейский Союз не получили предварительного уведомления.

Сейчас США и Украина работают над организацией разговора между Трампом и Зеленским, сообщили два человека, знакомых с планированием. Идея возникла, когда начала поступать информация о том, что США резко приостановили поставки оружия в Украину. «США информируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и очень скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским», — сказал европейский дипломат, знакомый с планированием.

«США утверждают, что это не пауза, не приостановка. США все еще активно определяют, как лучше всего поддерживать оборону Украины. Это все еще приоритет», добавил он.

Владимир Зеленский в обращении сказал, что украинские чиновники контактируют со своими американскими коллегами, чтобы попытаться прояснить ситуацию. «Так или иначе, мы должны обеспечить защиту для наших людей», — сказал украинский лидер.

Как пишет Politico, этот эпизод подчеркивает роль, которую Колби играет в агентстве, и насколько жестко решения принимаются в некоторых частях Пентагона. Будучи одним из немногих чиновников с предыдущим государственным опытом, Колби «понимает, как движутся бумаги в здании, так, как большинство других людей, которые сейчас там, просто не понимают», — сказал один бывший чиновник Пентагона.

«Главный офис Пентагона был опустошен, и большинство людей там не имеют никакого опыта в правительстве, что также верно и для Совета национальной безопасности», добавил этот человек.

Колби был одним из основных авторов Стратегии национальной обороны 2018 года во время первой администрации Трампа. Он также возглавляет пересмотр Пентагоном соглашения о подводных лодках AUKUS с Австралией и Великобританией, оценку, которая также стала неожиданностью для ключевых чиновников администрации Трампа.

Тем временем законодатели обеих партий заявили, что были удивлены решением администрации Трампа, а некоторые выразили недоумение, почему Конгресс не был проконсультирован заранее. Такой шаг был бы необходим, прежде чем приостанавливать поставки оружия, которые уже были одобрены законодателями.

Конгрессмен Майк Роджерс (республиканец от Алабамы), глава Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, сначала сказал, что не знает о задержке. Но после того, как его сотрудники получили отчет из Пентагона, Роджерс назвал это «просто регулярной паузой, чтобы посмотреть, каковы наши запасы», после недавних военных операций на Ближнем Востоке.

Комитет по вопросам вооруженных сил, сказал Роджерс, ждет дополнительной информации. «Они просто делают хороший подсчет. И есть три разные категории [боеприпасов], где, по их мнению, мы немного отстаем от того, где должны быть для наших собственных целей», — сказал он. «Мы пытаемся заставить их предоставить нам окончательные детали того, что это за три категории». В конце концов, Пентагон должен публично прояснить, почему он приостановил поставки оружия, сказал он.

Автор: Наталя Мамченко

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