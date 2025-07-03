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Владимир Зеленский показал работу военной авиации – видео

13:03, 3 июля 2025
3 июля отмечают День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ и День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.
Владимир Зеленский показал работу военной авиации – видео
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В Украине отмечают День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ и День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня День героических воинов, на счету которых значительные результаты в защите Украины.

«Благодарю все экипажи, технический состав армейской авиации за вашу работу, за ваш вклад в оборону нашего государства. Вечная слава и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации. Гордимся каждым и каждой», – сказал Глава государства и показал работу военной авиации.

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ВСУ военные армия война Владимир Зеленский свято

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