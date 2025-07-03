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Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по поводу полезных ископаемых

12:45, 3 июля 2025
Президент подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс о реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по поводу полезных ископаемых
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединённых Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления 4468-IX (законопроект 13256).

Закон направлен на обеспечение надлежащей реализации ратифицированного Соглашения и внедрение механизма укрепления стратегического партнёрства между Украиной и США для долгосрочного восстановления и модернизации нашего государства в ответ на масштабные разрушения, вызванные РФ.

Соответствующим законом, в частности, предусматривается:

– включение в специальный фонд государственного бюджета половины отдельных доходов от платежей, связанных с пользованием недрами в части добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, определённых как Активы природных ресурсов в Приложении А к Соглашению между Правительством Украины и Правительством США о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления (ратифицированному Законом Украины от 13.05.2025 №4417-ІХ), а именно:

  • 50% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения;
  • 50% сбора за выдачу специальных разрешений на пользование недрами и средств от продажи таких разрешений;
  • 50% средств от использования (реализации) части произведённой продукции, остающейся в собственности государства согласно соглашениям о разделе продукции, и/или средств в виде денежного эквивалента такой государственной части продукции.

При этом предусмотрено, что к таким доходам относятся доходы, полученные исключительно от или в связи с выдачей новых лицензий или спецразрешений после вступления в силу соответствующих соглашений, и/или полученные от эксплуатации лицензий или спецразрешений, выданных до вступления в силу соглашений, но не использовавшихся в промышленных целях;

– определение целевого направления таких доходов специального фонда государственного бюджета на уплату взноса в Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления;

– установление, что в общий фонд государственного бюджета в полном объёме зачисляются доходы, полученные от Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления, а также доходы, полученные от РФ или её представителей как репарации за вооружённую агрессию РФ против Украины.

Принятие указанного закона создаёт условия для надлежащей реализации ратифицированного Верховной Радой Украины соответствующего Соглашения между Правительством Украины и Правительством США и внедрения механизма укрепления стратегического партнёрства между Украиной и США с целью долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабной вооружённой агрессией РФ против Украины.

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США закон Украина Владимир Зеленский

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