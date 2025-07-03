Комитет Рады поддержал законопроект для укрепления банковской системы в условиях войны

Документ предусматривает усиление полномочий НБУ и совершенствование обмена информацией между Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов, в частности относительно банковской тайны.

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Профильный Комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу доработанный законопроект 13007-д. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Цель документа — снижение рисков для банковской системы в условиях военного положения, а также усиление защиты прав вкладчиков.

Среди основных положений законопроекта:

• Улучшение защиты вкладчиков и кредиторов: совершенствуются инструменты возврата средств в случае банкротства банка;

• Более эффективный вывод проблемных банков с рынка: процесс станет более четким и менее затратным;

• Расширение полномочий НБУ как обеспеченного кредитора: для лучшего возврата рефинансирования;

• Введение механизма взаимодействия между неплатежеспособными и принимающими банками: для лучшего управления активами и обязательствами;

• Совершенствование обмена информацией между НБУ и Фондом гарантирования вкладов: в частности по вопросам банковской тайны;

• Ужесточение требований к капиталу банков: в соответствии с европейскими нормами;

• Улучшение регулирования в сфере киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.

По словам Гетманцева, принятие законопроекта позволит сделать банковскую систему более устойчивой, прозрачной и адаптивной к современным вызовам, с особым акцентом на безопасность вкладчиков.

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