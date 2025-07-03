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Комитет Рады поддержал законопроект для укрепления банковской системы в условиях войны

12:27, 3 июля 2025
Документ предусматривает усиление полномочий НБУ и совершенствование обмена информацией между Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов, в частности относительно банковской тайны.
Комитет Рады поддержал законопроект для укрепления банковской системы в условиях войны
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Профильный Комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу доработанный законопроект 13007-д. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Цель документа — снижение рисков для банковской системы в условиях военного положения, а также усиление защиты прав вкладчиков.

Среди основных положений законопроекта:

• Улучшение защиты вкладчиков и кредиторов: совершенствуются инструменты возврата средств в случае банкротства банка;
• Более эффективный вывод проблемных банков с рынка: процесс станет более четким и менее затратным;
• Расширение полномочий НБУ как обеспеченного кредитора: для лучшего возврата рефинансирования;
• Введение механизма взаимодействия между неплатежеспособными и принимающими банками: для лучшего управления активами и обязательствами;
• Совершенствование обмена информацией между НБУ и Фондом гарантирования вкладов: в частности по вопросам банковской тайны;
• Ужесточение требований к капиталу банков: в соответствии с европейскими нормами;
• Улучшение регулирования в сфере киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.

По словам Гетманцева, принятие законопроекта позволит сделать банковскую систему более устойчивой, прозрачной и адаптивной к современным вызовам, с особым акцентом на безопасность вкладчиков.

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