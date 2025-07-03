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Комітет Ради підтримав законопроект для зміцнення банківської системи в умовах війни

12:27, 3 липня 2025
Документ передбачає посилення повноважень НБУ та удосконалення обміну інформацією між Нацбанком та Фондом гарантування вкладів, зокрема щодо банківської таємниці.
Комітет Ради підтримав законопроект для зміцнення банківської системи в умовах війни
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Профільний Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт 13007-д. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Метою документа є зниження ризиків для банківської системи в умовах воєнного стану, а також посилення захисту прав вкладників.

Серед основних положень законопроєкту:

  • Покращення захисту вкладників і кредиторів: удосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку;
  • Більш ефективне виведення проблемних банків із ринку: процес стане чіткішим і менш затратним;
  • Розширення повноважень НБУ як забезпеченого кредитора: для кращого повернення рефінансування;
  • Запровадження механізму взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками: задля кращого управління активами та зобов’язаннями;
  • Удосконалення обміну інформацією між НБУ та Фондом гарантування вкладів: зокрема щодо банківської таємниці;
  • Посилення вимог до капіталу банків: у відповідності до європейських норм;
  • Покращення регулювання у сфері кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

За словами Гетманцева, ухвалення законопроєкту дозволить зробити банківську систему більш стійкою, прозорою та адаптивною до сучасних викликів, з особливим акцентом на безпеку вкладників.

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