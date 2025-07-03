Комітет Ради підтримав законопроект для зміцнення банківської системи в умовах війни

12:27, 3 липня 2025
Документ передбачає посилення повноважень НБУ та удосконалення обміну інформацією між Нацбанком та Фондом гарантування вкладів, зокрема щодо банківської таємниці.
Профільний Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт 13007-д. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Метою документа є зниження ризиків для банківської системи в умовах воєнного стану, а також посилення захисту прав вкладників.
Серед основних положень законопроєкту:
- Покращення захисту вкладників і кредиторів: удосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку;
- Більш ефективне виведення проблемних банків із ринку: процес стане чіткішим і менш затратним;
- Розширення повноважень НБУ як забезпеченого кредитора: для кращого повернення рефінансування;
- Запровадження механізму взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками: задля кращого управління активами та зобов’язаннями;
- Удосконалення обміну інформацією між НБУ та Фондом гарантування вкладів: зокрема щодо банківської таємниці;
- Посилення вимог до капіталу банків: у відповідності до європейських норм;
- Покращення регулювання у сфері кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.
За словами Гетманцева, ухвалення законопроєкту дозволить зробити банківську систему більш стійкою, прозорою та адаптивною до сучасних викликів, з особливим акцентом на безпеку вкладників.
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