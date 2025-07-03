Комітет Ради підтримав законопроект для зміцнення банківської системи в умовах війни

Документ передбачає посилення повноважень НБУ та удосконалення обміну інформацією між Нацбанком та Фондом гарантування вкладів, зокрема щодо банківської таємниці.

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Профільний Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт 13007-д. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Метою документа є зниження ризиків для банківської системи в умовах воєнного стану, а також посилення захисту прав вкладників.

Серед основних положень законопроєкту:

Покращення захисту вкладників і кредиторів: удосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку;

Більш ефективне виведення проблемних банків із ринку: процес стане чіткішим і менш затратним;

Розширення повноважень НБУ як забезпеченого кредитора: для кращого повернення рефінансування;

Запровадження механізму взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками: задля кращого управління активами та зобов’язаннями;

Удосконалення обміну інформацією між НБУ та Фондом гарантування вкладів: зокрема щодо банківської таємниці;

Посилення вимог до капіталу банків: у відповідності до європейських норм;

Покращення регулювання у сфері кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

За словами Гетманцева, ухвалення законопроєкту дозволить зробити банківську систему більш стійкою, прозорою та адаптивною до сучасних викликів, з особливим акцентом на безпеку вкладників.

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