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У Британії адвокатку відсторонили від практики на три роки за ігнорування рішення суду та приховування банкрутства

16:21, 3 липня 2025
Жінка не сплатила борг за рішенням суду, приховала факт банкрутства та порушила вимоги до професійної етики, за що отримала трирічне відсторонення і штраф.
У Британії адвокатку відсторонили від практики на три роки за ігнорування рішення суду та приховування банкрутства
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У Великій Британії адвокатку Бекі Аґейтс, яка отримала право на адвокатську діяльність у листопаді 2007 року, відсторонили від професії на три роки за низку порушень, пов’язаних із невиконанням судового рішення та порушенням стандартів етики. Про це повідомляє Law Gazette.

Зокрема, адвокатка не виконала припис суду щодо сплати боргу, а також не повідомила Адвокатську регуляторну раду (BSB) про відкриття провадження у справі про банкрутство і видання відповідного судового наказу.

П’ятиособова комісія трибуналу визнала доведеними всі чотири пункти обвинувачення. Згідно з рішенням, Аґейтс діяла у спосіб, що міг зменшити довіру громадськості до неї як адвокатки або до професії загалом, а також підважував її професійну доброчесність. Крім того, вона не співпрацювала з регулятором та не була відкритою щодо свого фінансового становища.

За порушення припису суду адвокатці призначили 16 місяців відсторонення, а за два інші порушення, пов’язані з несплатою боргів, — ще 20 місяців. Відсторонення за цими рішеннями діятимуть послідовно, тобто сумарно три роки.

Окрім цього, Аґейтс оштрафували на £500 за неповідомлення регулятора про процедуру банкрутства та зобов’язали сплатити £4327 судових витрат.

У BSB заявили, що така поведінка суперечить стандартам, яких очікує суспільство від представників адвокатури, і що невиконання судових рішень — навіть у приватних справах — підриває довіру до правничої системи.

Рішення трибуналу підлягає оскарженню.

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