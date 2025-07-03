Першим проектом в рамках угоди зі США про копалини може стати розробка літієвого родовища у Кіровоградській області – Юлія Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що рух по реалізації угоди щодо копалин зі США вже почався – першим проектом може стати літієва ділянка Добра у Кіровоградській області.

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Під час зустрічі з представниками американського бізнесу в Україні – членами Американської торговельної палати в Україні Президент Володимир Зеленський окреслив головний пріоритет сьогодні — це оборона та посилення ППО. Він зауважив, що це й захист для американських інвестицій в Україні.

В свою чергу, як повідомила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, у центрі розмови з бізнесом зокрема була тема реалізації угоди зі США стосовно створення Інвестиційного фонду (відома, як «угода про корисні копалини»).

«Одна з них — Інвестиційний фонд відбудови, створений за нашою угодою зі США. Спільно з Мінфіном США та DFC ставимо чітку ціль: реалізувати щонайменше три пілотні проєкти протягом перших 18 місяців.

Рух уже почався. Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) на днях ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області. Найближчим часом маємо напрацювати всі умови конкурсу. Це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.

Про оголошення конкурсу ми обов’язково окремо повідомимо. До участі у ньому повинен бути доступ у всі зацікавлених інвесторів. Щоб все було конкурентно та з дотриманням законодавства.

На зустрічі представник американської компанії TechMet акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення», зазначила вона.

Юлія Свириденко підкреслила, що мета — щоб в Україні було вигідно виробляти та експортувати перероблену продукцію.

Серед присутніх на зустрічі були представники Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI та президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

Також виступав тимчасово повірений у справах США в Україні Джон Гінкель.

Володимир Зеленський вказав, що Україна цінує всю надану з боку США допомогу.

«Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США – я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Patriot не обирають, кого захищати в Україні від російського агресора. Системи ППО, інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно всім», – переконаний Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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