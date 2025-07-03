Первым проектом в рамках соглашения с США о полезных ископаемых может стать разработка литиевого месторождения в Кировоградской области – Юлия Свириденко

Юлия Свириденко сообщила, что движение по реализации соглашения по полезным ископаемым с США уже началось – первым проектом может стать литиевый участок Добра в Кировоградской области.

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Во время встречи с представителями американского бизнеса в Украине – членами Американской торговой палаты в Украине – Президент Владимир Зеленский обозначил главный приоритет сегодня: это оборона и усиление ПВО. Он отметил, что это также защита для американских инвестиций в Украине.

В свою очередь, как сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, в центре разговора с бизнесом, в частности, была тема реализации соглашения с США о создании Инвестиционного фонда (известного как «соглашение о полезных ископаемых»).

«Один из них — Инвестиционный фонд восстановления, созданный по нашему соглашению с США. Совместно с Минфином США и DFC мы ставим четкую цель: реализовать как минимум три пилотных проекта в течение первых 18 месяцев.

Движение уже началось. Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) на днях приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевый участок Добра в Кировоградской области. В ближайшее время мы должны разработать все условия конкурса. Это месторождение потенциально подпадает под мандат инвестфонда. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования.

Об объявлении конкурса мы обязательно сообщим отдельно. К участию в нем должен быть доступ у всех заинтересованных инвесторов, чтобы все было конкурентно и с соблюдением законодательства.

На встрече представитель американской компании TechMet акцентировал, что в случае победы в соответствующем конкурсе его компания готова не только искать и добывать литий в Украине, но и построить мощности для его обогащения», – отметила она.

Юлия Свириденко подчеркнула, что цель – сделать так, чтобы в Украине было выгодно производить и экспортировать переработанную продукцию.

Среди присутствовавших на встрече были представители Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI и президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

Также выступал временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель.

Владимир Зеленский указал, что Украина ценит всю оказанную со стороны США помощь.

«Сигналы о рисках уменьшения или замедления помощи со стороны США – я думаю, что мы все не заинтересованы в этом. Ни американский бизнес, ни украинский бизнес, потому что системы Patriot не выбирают, кого защищать в Украине от российского агрессора. Системы ПВО, другая защита сохраняют жизни, возможности и производственные способности абсолютно всем», – убежден Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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