В Украине начинает работу новое агентство по управлению государственными резервами — ГАУР

Кабинет Министров Украины дал старт работе Государственного агентства по управлению резервами Украины (ГАУР), которое будет реализовывать государственную политику в сфере формирования и использования госрезервов.
Деятельность ГАУР направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Первого вице-премьер-министра — Министра экономики, а основной задачей является реализация государственной политики в сфере государственных резервов.
Кабинет Министров принял решение, которое предоставляет Агентству право выполнять функции и полномочия, предусмотренные Законом Украины «О государственных резервах» и положением об Агентстве.
ГАУР будет формировать государственный резерв материальных ценностей, необходимых для страны и населения, чтобы оперативно реагировать на вызовы современности.
На агентство также возложены функции государственного надзора и контроля за формированием, хранением, обновлением и отпуском резервов.
ГАУР уже выполнило ключевые организационные шаги:
Финансирование деятельности агентства предусмотрено в государственном бюджете на 2025 год.
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