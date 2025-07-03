В Украине начинает работу новое агентство по управлению государственными резервами — ГАУР

Финансирование деятельности агентства предусмотрено в государственном бюджете на 2025 год.

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Кабинет Министров Украины дал старт работе Государственного агентства по управлению резервами Украины (ГАУР), которое будет реализовывать государственную политику в сфере формирования и использования госрезервов.

Деятельность ГАУР направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Первого вице-премьер-министра — Министра экономики, а основной задачей является реализация государственной политики в сфере государственных резервов.

Кабинет Министров принял решение, которое предоставляет Агентству право выполнять функции и полномочия, предусмотренные Законом Украины «О государственных резервах» и положением об Агентстве.

ГАУР будет формировать государственный резерв материальных ценностей, необходимых для страны и населения, чтобы оперативно реагировать на вызовы современности.

На агентство также возложены функции государственного надзора и контроля за формированием, хранением, обновлением и отпуском резервов.

ГАУР уже выполнило ключевые организационные шаги:

зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц;

утверждены структура, штат и Положение об агентстве;

назначены 20 государственных служащих, что составляет 30% от запланированной численности.

Финансирование деятельности агентства предусмотрено в государственном бюджете на 2025 год.

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