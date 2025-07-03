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Заявление обвиняемого о совершении им преступления является внесудебным показанием и не может быть признано допустимым доказательством – Верховный Суд

11:50, 3 июля 2025
В кассационной жалобе в Верховный Суд адвокат указал на недопустимость заявления обвиняемого о совершении им преступления, которое также было дано им в отсутствие защитника.
Заявление обвиняемого о совершении им преступления является внесудебным показанием и не может быть признано допустимым доказательством – Верховный Суд
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Заявление обвиняемого о совершении им преступления, по сути, является явкой с повинной, то есть внесудебными показаниями, поэтому в силу положений ст. 95 УПК не может быть признано допустимым доказательством по делу. Об этом заявил Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 7 мая 2025 года по делу №705/2043/14-к.

Так, местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 153, ч. 1 ст. 185 УК.

Апелляционный суд изменил этот приговор в части назначенного наказания. В кассационной жалобе защитник указывает на недопустимость заявления обвиняемого о совершении им преступления, которое также было дано им в отсутствие защитника.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд изменил решения судов предыдущих инстанций, исключив из мотивировочных частей судебных решений ссылки на фактические данные, содержащиеся в заявлении обвиняемого от 7.01.2014, как на доказательства его виновности.

В обоснование своей позиции ККУ ВС указал, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 УПК процессуальными источниками доказательств являются показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов.

По правилам ст. 23 УПК суд получает показания участников уголовного производства устно. В соответствии с ч. 4 ст. 95 УПК суд может обосновывать свои выводы только на показаниях, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания, или полученных в порядке, предусмотренном ст. 225 УПК.

Суд не вправе обосновывать судебные решения показаниями, данными следователю, прокурору, или ссылаться на них, кроме порядка получения показаний, определённого ст. 615 УПК.

Учитывая это, заявление обвиняемого о совершении им преступления, по сути, является явкой с повинной, то есть внесудебными показаниями, и в силу положений ч. 4 ст. 95 УПК оно не может быть признано допустимым доказательством по делу.

КУС ВС указал, что ссылки в мотивировочных частях судебных решений судов предыдущих инстанций на указанное заявление необходимо исключить.

Автор: Наталя Мамченко

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