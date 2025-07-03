В Україні розпочинає роботу нове агентство з управління державними резервами – ДАУР

Фінансування діяльності агентства передбачено в державному бюджеті на 2025 рік.

Джерело фото: Freepik

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Кабінет Міністрів України дав старт роботі Державного агентства з управління резервами України (ДАУР), яке буде реалізовувати державну політику у сфері формування та використання держрезервів.

Діяльність ДАУР спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем’єр-міністра — Міністра економіки, а основним завданням є реалізація державної політики у сфері державних резервів.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке надає Агентству право виконувати функції та повноваження, передбачені Законом України «Про державні резерви» та положенням про Агентство.

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення.

На агентство також покладено функції державного нагляду та контролю за формуванням, зберіганням, освіженням і відпуском резервів.

ДАУР уже виконало ключові організаційні кроки:

зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

затверджено структуру, штат і Положення про агентство;

призначено 20 державних службовців, що становить 30% від запланованої чисельності.

Фінансування діяльності агентства передбачено в державному бюджеті на 2025 рік.

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