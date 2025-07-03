В Британии адвоката отстранили от практики на три года за игнорирование решения суда и сокрытие банкротства

Женщина не уплатила долг по решению суда, скрыла факт банкротства и нарушила требования к профессиональной этике, за что получила трехлетнее отстранение и штраф.

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В Великобритании адвокатку Бекки Агейтс, получившую право на адвокатскую деятельность в ноябре 2007 года, отстранили от профессии на три года за ряд нарушений, связанных с неисполнением судебного решения и несоблюдением этических стандартов. Об этом сообщает Law Gazette.

В частности, адвокатка не исполнила предписание суда о выплате долга, а также не уведомила Адвокатский регулирующий орган (BSB) о начале процедуры банкротства и вынесении соответствующего судебного решения.

Коллегия трибунала из пяти человек признала доказанными все четыре пункта обвинения. Согласно решению, Агейтс действовала таким образом, который мог подорвать доверие общества к ней как к адвокатке или к профессии в целом, а также поставил под сомнение ее профессиональную добросовестность. Кроме того, она не сотрудничала с регулятором и не была откровенной в отношении своего финансового положения.

За нарушение судебного предписания адвокатке назначили 16 месяцев отстранения, а за два других нарушения, связанных с неуплатой долгов, — еще 20 месяцев. Отстранения будут действовать последовательно, то есть в сумме три года.

Кроме того, Агейтс оштрафовали на £500 за неуведомление регулятора о банкротстве и обязали выплатить £4327 судебных расходов.

В BSB заявили, что такое поведение противоречит стандартам, которых общество ожидает от представителей адвокатуры, и что неисполнение судебных решений — даже по частным делам — подрывает доверие к правовой системе.

Решение трибунала может быть обжаловано.

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