Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США щодо корисних копалин

Президент підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови 4468-IX (законопроект 13256).

Закону має на меті забезпечити належну реалізацію ратифікованої Угоди та впровадити механізм зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США для довгострокової відбудови й модернізації нашої держави у відповідь на масштабні руйнування, спричинені РФ.

Відповідним законом передбачено, зокрема:

- включити до спеціального фонду державного бюджету половину окремих доходів щодо платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, визначених як Активи природних ресурсів у Додатку А до Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (ратифікованої Законом України від 13.05.2025 №4417-ІХ), а саме:

50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів;

50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції.

При цьому передбачено, що до таких доходів належать доходи, отримані виключно від або у зв’язку із видачею нових ліцензій або спецдозволів після набрання чинності відповідними угодами, та/або отримані від експлуатації ліцензій або спецдозволів, виданих до набрання чинності відповідними угодами, але які не експлуатувалися в промислових цілях;

- визначити цільове спрямування таких доходів спеціального фонду державного бюджету на сплату внеску до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови;

- встановити, що до загального фонду державного бюджету в повному обсязі зараховуються доходи, отримані від Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, та доходи, отримані від РФ або її представників як репарації за збройну агресію РФ проти України.

Внаслідок прийняття зазначеного Закону створюються умови для належної реалізації ратифікованої Верховною Радою України відповідної Угоди між Урядом України і Урядом США та впровадження механізму зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США з метою довгострокової відбудови і модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабною збройною агресією РФ проти України.

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