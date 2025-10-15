У Києві та низці регіонів ввели екстрені відключення світла – ДТЕК

Компанія ДТЕК повідомила про застосування екстрених відключень електроенергії за командою «Укренерго».
Обмеження введені у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Це означає, що світло може зникнути будь-якої миті, а графіки — не працюють.
Вранці в Укренерго повідомили, що вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах.
Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині.
