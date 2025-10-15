В Киеве и ряде регионов ввели экстренные отключения света – ДТЭК

Компания ДТЭК сообщила о применении экстренных отключений электроэнергии по команде «Укрэнерго».
Ограничения введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Это означает, что свет может исчезнуть в любой момент, а графики — не работают.
Утром в Укрэнерго сообщили, что ночью враг в очередной раз нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах.
В результате на утро были обесточены потребители в нескольких областях, в частности – на Днепропетровщине.
