В Киеве и ряде регионов ввели экстренные отключения света – ДТЭК

В нескольких регионах Украины введены экстренные отключения света.

Компания ДТЭК сообщила о применении экстренных отключений электроэнергии по команде «Укрэнерго».

Ограничения введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Это означает, что свет может исчезнуть в любой момент, а графики — не работают.

Утром в Укрэнерго сообщили, что ночью враг в очередной раз нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах.

В результате на утро были обесточены потребители в нескольких областях, в частности – на Днепропетровщине.

