Податковий комітет Ради підтримав законопроект про «податок на OLX» для громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Законопроект, що передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші, буде прийнято – адже Мінфін вже заклав 14 млрд грн додаткових надходжень від податків до проекту бюджету на 2026 рік.

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги. А для громадян, які продають товари чи надають послуги через онлайн-платформи, встановлять нові правила оподаткування.

Так, 15 жовтня Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроект 14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, відомий як законопроект про «податок на OLX».

Тепер Верховна Рада має розглянути його в першому читанні.

Як зазначив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк, Мінфін планує зібрати за рік 14 млрд грн додаткових податків. Їх вже заклали в проект Бюджету-2026.

Тому цей законопроект разом із законопроектом 14000 про Держбюджет народні депутати будуть розглядати 21-24 жовтня разом.

До рішення комітету, за словам Железняка, внесли дві зміни:

податкова пільга (тобто, що не є оподатковуваним доходом ) буде не з доходу до 36 тис. грн, а до 2000 євро.

закон вступить в силу після приєднання Податкової до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Железняк вказав, що підтримали законопроект 15 членів податкового комітету, а 4 – утрималися включно з ним. «Я не буду голосувати за таку версію, поки не буде декриміналізація 301 статті Кримінального кодексу щодо декриміналізації дорослого контенту. Інакше це якесь лицемірство…. І подарунок нашим правоохоронцям переліку всіх українок, яких вони підуть одразу «білетити», зазначив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 14025 пропонує:

визначити у Податковому кодексі поняття, пов’язані з поданням звітності щодо доходів, отриманих через цифрові платформи;

встановити обов’язок для підзвітних операторів платформ:

застосовувати заходи належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних продавців серед користувачів платформи;

подавати до ДПС звіти про доходи підзвітних продавців, які вони отримують від здійснення звітної діяльності;

подавати заяву про взяття їх на облік у ДПС протягом 60 календарних днів після встановлення оператором статусу підзвітного оператора платформи;

визначити види діяльності, що є звітною діяльністю, а саме:

- надання в оренду нерухомого майна (у тому числі житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування);

- особисті послуги;

- продаж товарів;

- надання в оренду транспортних засобів;

встановити чіткий перелік інформації, що подаватимуть підзвітні оператори платформ до ДПС у звіті про доходи підзвітних продавців;

запровадити відповідальність для операторів платформ за порушення вимог щодо виявлення підзвітних продавців та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи;

надати право фізичним особам – підзвітним продавцям цифрових платформ користуватися пільговим режимом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Концепцією оподаткування доходів таких фізичних осіб передбачено встановлення, за умови відповідності платника ряду вимог, ставки оподаткування таких доходів у розмірі 5% та покладання обов’язків податкового агента на підзвітних операторів платформ;

встановити, що якщо фізична особа – підзвітний продавець протягом звітного періоду (календарного року) здійснила не більш 3-х продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 2000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Нацбанком станом на 1 січня звітного податкового року, така особа має право не відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкритті для власних потреб;

внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», зокрема, передбачити надання банками на запит Податкової служби інформації щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомостей на визначену дату або за визначений період часу про операції зарахування коштів на поточні рахунки. Зміни стосуються виключно тих фізичних осіб, які будуть користуватися пільговим режимом оподаткування доходу від здійснення звітної діяльності, та спрямовані на протидію зловживанням фізичними особами пільговим режимом оподаткування тощо.

Також уряд зареєстрував законопроект 14026 про внесення змін до статті 50 Цивільного кодексу щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Ним пропонується внести змін до ч. 2 статті 50 Цивільного кодексу, якими передбачено, що не підлягає державній реєстрації як підприємець фізична особа, яка здійснює звітну діяльність, визначену підпунктом 14.1.286.11 підпункту 14.1.286 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу, через оператора платформи, за умови, що така діяльність здійснюється у порядку, встановленому статтею 178-1 Податкового кодексу.

До такої звітної діяльності буде відноситися будь-який з видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Автор: Наталя Мамченко

