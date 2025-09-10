Практика судів
Кабмін вніс новий законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи

08:45, 10 вересня 2025
Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.
Як відомо, після відставки уряду законопроекти, що не пройшли перше читання, були автоматично відкликані. Зараз Кабмін активно їх «переподає». Серед таких «переподаних» – законопроект про сплату громадянами податків з продажу речей та надання послуг через онлайн-платформи.

Так, 9 вересня уряд зареєстрував законопроект 14025 про внесення змін до Податкового кодексу та Закону «Про банки і банківську діяльність» щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Також зареєстрований законопроект 14026 про внесення змін до статті 50 Цивільного кодексу щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Нагадаємо, після відставки уряду був автоматично відкликаний законопроект 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках довелося б платити до 23% податків з отриманих коштів.

Тоді уряд пропонував, аби Державна податкова служба отримувала на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо.

В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», звітна діяльність у розумінні Кабміну – це будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

  • надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;
  • особисті послуги;
  • продаж товарів;
  • надання в оренду транспортних засобів.

Після публікації нових законопроектів уряд стане відомо, чи містять вони суттєві відмінності від попереднього законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України законопроект податкова Кабінет Міністрів України податки

