Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, после отставки правительства законопроекты, которые не прошли первое чтение, были автоматически отозваны. Сейчас Кабмин активно их «переподает». Среди таких «переподанных» – законопроект об уплате гражданами налогов с продажи вещей и оказания услуг через онлайн-платформы.

Так, 9 сентября правительство зарегистрировало законопроект 14025 о внесении изменений в Налоговый кодекс и Закон «О банках и банковской деятельности» относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Также зарегистрирован законопроект 14026 о внесении изменений в статью 50 Гражданского кодекса относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Напомним, после отставки правительства был автоматически отозван законопроект 13232, в соответствии с которым продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях пришлось бы платить до 23% налогов с полученных средств.

Тогда правительство предлагало, чтобы Государственная налоговая служба получала по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой будет раскрываться банковская тайна в отношении счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для оказания сервисных услуг, продают товары, предлагают в аренду жилье и т. д.

В свою очередь, онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местонахождения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отчетная деятельность в понимании Кабмина – это любой из таких видов деятельности, который осуществляется продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

После публикации новых законопроектов правительству станет известно, содержат ли они существенные отличия от предыдущего законопроекта.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.