Податкова зможе отримувати дані про адресу проживання підзвітних продавців онлайн-платформ, а також про рух та залишок коштів на їх банківських рахунках

Кабмін схвалив законопроект про обов’язок онлайн-платформ звітувати податковій про адресу проживання підзвітних продавців, адресу житла, яке надається в оренду, а банки зобов’яжуть передавати податковій дані про рух та залишок коштів на банківських рахунках цих продавців.

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Податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо. В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Так, Кабмін на своєму засіданні 29 квітня схвалив законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи». Далі його мають зареєструвати у Верховній Раді та передати на розгляд депутатам.

Відповідно до змін до статті 163 Податкового кодексу, яка визначає, що є об’єктом оподаткування, буде додано новий пункт про те, що таким об’єктом також є доходи, отримані фізичною особою – підзвітним продавцем від здійснення звітної діяльності через хоча б одну платформу, що підлягають оподаткуванню у порядку, встановленому статтею 178-1 ПК.

Уряд пропонує вважати продавцем користувача платформи (фізичну особу чи організацію), який на підставі договору з оператором платформи зареєстрований на платформі у будь-який момент часу протягом звітного періоду для здійснення звітної діяльності, а підзвітним продавцем – будь-якого активного продавця (окрім виключеного продавця), який відповідає щонайменше одній з таких умов:

1) є резидентом юрисдикції (у тому числі України), що є стороною Багатосторонньої угоди DPI або іншої кваліфікованої угоди компетентних органів, що набрала чинність;

2) надає в оренду нерухоме майно, розташоване в юрисдикції, що є стороною Багатосторонньої угоди DPI, або іншої кваліфікованої угоди компетентних органів, що набрала чинність, у тому числі в Україні.

Звітна діяльність – це будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Оператор платформи стане також податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб.

Під платформою (цифровою платформою) розуміється будь-яке програмне забезпечення, включаючи вебсайт, його частину або додатки (у тому числі мобільні додатки), що доступне для користувачів та дозволяє продавцям товарів та послуг здійснювати комунікацію з іншими користувачами для здійснення прямо або опосередковано надання послуг, продажу товарів тощо.

Дохід фізичної особи – підзвітного продавця від здійснення звітної діяльності через хоча б одну платформу оподатковується за ставкою 5% за умови виконання вимог пункту 178-1.2 ПК (відкрила рахунок для здійснення відповідної діяльності для цілей оподаткування тощо).

Дохід фізичної особи – підзвітного продавця від здійснення звітної діяльності оподатковується в загальному порядку та за ставкою 18%, якщо оператор платформи не виконує обов’язки, встановлені пунктом 347.2 статті 347 ПК (наприклад, не подав заяву про взяття його на облік у податковій саме як підзвітний оператор платформи).

Якщо фізична особа – підзвітний продавець протягом звітного періоду (календарного року) здійснила не більш 3 продажів товарів через платформу на загальну суму, що не перевищує еквівалент 2000 євро за календарний рік, така особа має право не відкривати поточний рахунок у банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб.

При цьому така особа зобов’язана повідомити про номер (реквізити) такого рахунку підзвітного оператора платформи або кваліфікованого оператора платформи, що є податковим агентом.

З метою оподаткування доходу від звітної діяльності за ставкою 5%, фізична особа – підзвітний продавець зобов’язана для проведення розрахунків виключно під час здійснення звітної діяльності мати щонайменше один поточний рахунок, відкритий у банку, який здійснює діяльність відповідно до законодавства України, для проведення розрахунків під час здійснення звітної діяльності (поточний рахунок підзвітного продавця).

Під час відкриття поточного рахунку підзвітного продавця платник податку зобов’язаний надати банку згоду на розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, зокрема інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомості на визначену дату або за визначений період часу операції про зарахування коштів на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер рахунку контрагента, на запит контролюючого органу.

Крім того, законопроект передбачає, що підзвітний оператор платформи зобов’язаний встановлювати та включати до звіту про доходи підзвітних продавців таку інформацію щодо кожного підзвітного продавця.

Щодо підзвітного продавця, який є фізичною особою:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

- основну адресу проживання;

- ідентифікаційний податковий номер (ІПН), присвоєний такому продавцю у юрисдикції податкового резидентства, у тому числі кожну юрисдикцію, яка видала ІПН, та, за відсутності ІПН, місце народження такого продавця;

- індивідуальний податковий номер платника ПДВ такого продавця, за наявності;

- дату народження.

Щодо продавця, який здійснює звітну діяльність з надання в оренду нерухомості, підзвітний оператор платформи встановлює адресу кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості.

Підзвітні оператори платформи зобов’язані щороку до 31 січня подавати до контролюючого органу звіт про доходи підзвітних продавців.

Неподання підзвітним оператором платформ звіту про доходи підзвітних продавців – тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати. Тобто, 800 000 грн.

Сплата такого штрафу не звільняє підзвітного оператора платформи від обов’язку подання звіту про доходи підзвітних продавців.

В свою чергу, податкова служба наділяється повноваженнями отримувати безоплатно від банків з урахуванням законів, що визначають порядок розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю, інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме:

- відомості на визначену дату або за визначений період часу про операції зарахування коштів на поточні рахунки,

- призначення платежу,

- ідентифікаційні дані

- номер поточного рахунку контрагента у випадках, встановлених підпунктом 9 підпункту 73.3.1 пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу, а саме у разі проведення звірки даних щодо суми доходів від здійснення звітної діяльності, отриманої фізичною особою – підзвітним продавцем.

Відповідно у законі про банки та банківську діяльність буде передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит Державної податкової служби – щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомості на визначену дату або за визначений період часу про операції зарахування коштів на поточні рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер поточного рахунку контрагента у випадках, встановлених підпунктом 9 підпункту 73.3.1 пункту 73.3 статті 73 ПК, а саме у разі проведення звірки даних щодо суми доходів від здійснення звітної діяльності, отриманої фізичною особою – підзвітним продавцем.

Здійснення видаткових операцій за рахунком чи електронним гаманцем платника податків, за поточним рахунком фізичної особи – підзвітного продавця, яка здійснює діяльність через оператора платформи, до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах – тягне за собою накладення штрафу на банк, іншу фінансову установу, небанківського надавача платіжних послуг, емітента електронних грошей в розмірі 10% суми всіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 1700 гривень.

Неповідомлення фізичними особами - підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами – підзвітними продавцями, про свій статус банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей при відкритті рахунку / електронного гаманця – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 гривень за кожний випадок неповідомлення.

Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк опублікував текст законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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