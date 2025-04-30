Налоговая сможет получать данные об адресе проживания подотчетных продавцов онлайн-платформ, а также о движении и остатке средств на их банковских счетах

Кабмин одобрил законопроект об обязанности онлайн-платформ отчитываться перед налоговой об адресе проживания подотчетных продавцов, адресе жилья, предоставляемого в аренду, а банки обяжут передавать налоговой данные о движении и остатке средств на банковских счетах этих продавцов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба сможет по запросу получать данные о движении средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продажи товаров, сдачи жилья в аренду и т.д. В свою очередь, онлайн-платформы будут обязаны передавать в налоговую информацию, включающую адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местоположения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Так, Кабмин на заседании 29 апреля одобрил законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы». Далее его должны зарегистрировать в Верховной Раде и передать на рассмотрение депутатам.

Согласно изменениям в статью 163 Налогового кодекса, которая определяет, что является объектом налогообложения, будет добавлен новый пункт о том, что таким объектом также являются доходы, полученные физическим лицом – подотчетным продавцом от осуществления отчетной деятельности через хотя бы одну платформу, подлежащие налогообложению в порядке, установленном статьей 178-1 НК.

Правительство предлагает считать продавцом пользователя платформы (физическое лицо или организацию), который на основании договора с оператором платформы зарегистрирован на платформе в любой момент времени в течение отчетного периода для осуществления отчетной деятельности, а подотчетным продавцом – любого активного продавца (кроме исключенного продавца), который соответствует хотя бы одному из следующих условий:

является резидентом юрисдикции (включая Украину), которая является стороной Многостороннего соглашения DPI или другой квалифицированной договоренности компетентных органов, вступившей в силу;

предоставляет в аренду недвижимое имущество, расположенное в юрисдикции, которая является стороной Многостороннего соглашения DPI или другой квалифицированной договоренности компетентных органов, вступившей в силу, в том числе в Украине.

Отчетная деятельность – это любой из следующих видов деятельности, осуществляемых продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, включая жилую и нежилую недвижимость, а также любое другое недвижимое имущество и парковочные места;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Оператор платформы станет также налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц.

Под платформой (цифровой платформой) понимается любое программное обеспечение, включая веб-сайт, его часть или приложения (в том числе мобильные приложения), доступное для пользователей и позволяющее продавцам товаров и услуг осуществлять коммуникацию с другими пользователями для прямого или опосредованного предоставления услуг, продажи товаров и т.д.

Доход физического лица – подотчетного продавца от осуществления отчетной деятельности через хотя бы одну платформу облагается налогом по ставке 5% при условии выполнения требований пункта 178-1.2 НК (открытие счета для осуществления соответствующей деятельности для целей налогообложения и т. д.).

Доход физического лица – подотчетного продавца от осуществления отчетной деятельности облагается налогом в общем порядке и по ставке 18%, если оператор платформы не выполняет обязанности, установленные пунктом 347.2 статьи 347 НК (например, не подал заявление о постановке на учет в налоговой именно как подотчетный оператор платформы).

Если физическое лицо – подотчетный продавец в течение отчетного периода (календарного года) осуществило не более 3 продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2000 евро за календарный год, такое лицо вправе не открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а использовать существующие текущие счета, открытые для собственных нужд. При этом такое лицо обязано сообщить о номере (реквизитах) такого счета подотчетному оператору платформы или квалифицированному оператору платформы, который является налоговым агентом.

Для целей налогообложения дохода от отчетной деятельности по ставке 5% физическое лицо – подотчетный продавец обязано для расчетов исключительно во время осуществления отчетной деятельности иметь хотя бы один текущий счет, открытый в банке, который осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Украины, для проведения расчетов во время осуществления отчетной деятельности (текущий счет подотчетного продавца).

При открытии текущего счета подотчетного продавца плательщик налога обязан предоставить банку согласие на раскрытие банком информации, содержащей банковскую тайну, в частности информации об операциях по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведений на определенную дату или за определенный период времени об операциях зачисления средств на счета, назначении платежа, идентификационных данных и номере счета контрагента, по запросу контролирующего органа.

Кроме того, законопроект предусматривает, что подотчетный оператор платформы обязан устанавливать и включать в отчет о доходах подотчетных продавцов такую информацию о каждом подотчетном продавце.

Для подотчетного продавца, который является физическим лицом:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

основной адрес проживания;

идентификационный налоговый номер (ИНН), присвоенный такому продавцу в юрисдикции налогового резидентства, включая каждую юрисдикцию, выдавшую ИНН, а при отсутствии ИНН – место рождения такого продавца;

индивидуальный налоговый номер плательщика НДС такого продавца, при наличии;

дата рождения.

Для продавца, осуществляющего отчетную деятельность по предоставлению в аренду недвижимости, подотчетный оператор платформы устанавливает адрес каждой единицы объявления объекта недвижимости.

Подотчетные операторы платформы обязаны ежегодно до 31 января подавать в контролирующий орган отчет о доходах подотчетных продавцов.

Непредставление подотчетным оператором платформы отчета о доходах подотчетных продавцов влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных заработных плат, то есть 800 000 грн. Уплата такого штрафа не освобождает подотчетного оператора платформы от обязанности представления отчета о доходах подотчетных продавцов.

В свою очередь, налоговая служба наделяется полномочиями бесплатно получать от банков с учетом законов, определяющих порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, информацию об операциях по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно:

сведения на определенную дату или за определенный период времени об операциях зачисления средств на текущие счета;

назначение платежа;

идентификационные данные;

номер текущего счета контрагента в случаях, установленных подпунктом 9 подпункта 73.3.1 пункта 73.3 статьи 73 Налогового кодекса, а именно при проведении сверки данных о сумме доходов от осуществления отчетной деятельности, полученной физическим лицом – подотчетным продавцом.

Соответственно, в законе о банках и банковской деятельности будет предусмотрено, что информация о юридических и физических лицах, составляющая банковскую тайну, раскрывается банками по запросу Государственной налоговой службы – относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведения на определенную дату или за определенный период времени об операциях зачисления средств на текущие счета, назначении платежа, идентификационных данных и номере текущего счета контрагента в случаях, установленных подпунктом 9 подпункта 73.3.1 пункта 73.3 статьи 73 НК, а именно при проведении сверки данных о сумме доходов от осуществления отчетной деятельности, полученной физическим лицом – подотчетным продавцом.

Осуществление расходных операций по счету или электронному кошельку плательщика налогов, по текущему счету физического лица – подотчетного продавца, осуществляющего деятельность через оператора платформы, до получения уведомления соответствующего контролирующего органа о постановке счета на учет в контролирующих органах влечет наложение штрафа на банк, другую финансовую организацию, небанковского поставщика платежных услуг, эмитента электронных денег в размере 10% суммы всех операций за весь период до получения такого уведомления, осуществленных с использованием таких счетов (кроме операций по перечислению средств в бюджеты или государственные целевые фонды), но не менее 1700 гривен.

Несообщение физическими лицами – предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, физическими лицами – подотчетными продавцами о своем статусе банку, другой финансовой организации, небанковскому поставщику платежных услуг/эмитенту электронных денег при открытии счета/электронного кошелька влечет наложение штрафа в размере 680 гривен за каждый случай неуведомления.

Первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк опубликовал текст законопроекта.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.