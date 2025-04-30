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Как самозанятому лицу сообщить налоговому органу об изменении офиса — разъяснение

19:19, 30 апреля 2025
Налогоплательщик обязан зарегистрироваться в контролирующих органах по основному и дополнительному месту учета, а также в установленном порядке уведомлять органы по основному месту учета обо всех объектах налогообложения и других объектах, связанных с налогообложением.
Как самозанятому лицу сообщить налоговому органу об изменении офиса — разъяснение
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Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, как самозанятому лицу уведомить налоговый орган об изменении офиса.

Указывается, что в соответствии с п. 63.3 НКУ налогоплательщики подлежат регистрации или постановке на учет в контролирующих органах по месту нахождения юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, месту проживания лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением либо через которые осуществляется деятельность (неосновное место учета).

Налогоплательщик обязан встать на учет в соответствующих контролирующих органах по основному и неосновному месту учета, уведомлять обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующие органы по основному месту учета согласно порядку учета налогоплательщиков.

Пунктом 6.8 раздела VII Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588, определено, что учет физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в контролирующих органах осуществляется с учетом, в частности, следующего:

- если рабочее место нотариуса находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место его постоянного проживания, то нотариус обязан встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по месту нахождения своего рабочего места в соответствии с разделом IV НКУ;

- об адресе рабочего места лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, такое лицо предоставляет информацию путем подачи заявления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, по форме №20-ОПП согласно разделу VIII Порядка №1588 или может указать в заявлении (для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность) по форме №5-ОПП при постановке на учет в контролирующих органах.

Если физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, указало данные о рабочем месте (офисе) в заявлении по форме №5-ОПП при постановке на учет в контролирующих органах, налогоплательщик освобождается от обязанности подачи в контролирующий орган заявления о таком объекте согласно разделу VIII Порядка №1588.

В соответствии с п. 8.1 раздела VIII Порядка №1588 налогоплательщик обязан уведомлять обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующий орган по основному месту учета в порядке, установленном разделом VIII Порядка №1588.

Если у налогоплательщика происходит регистрация, создание или открытие объекта налогообложения на территории административно-территориальной единицы, где он не состоит на учете, такой налогоплательщик обязан встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по месту нахождения такого объекта в порядке, определенном разделом VII Порядка №1588 (п. 8.3 раздела VIII Порядка №1588).

Заявление по форме №20-ОПП может быть подано с использованием технических средств электронных коммуникаций в электронной форме с соблюдением требований Закона Украины от 22.05.2003 №851-IV «О электронных документах и электронном документообороте», Закона Украины от 05.10.2017 №2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» (п. 8.4 раздела VIII Порядка №1588).

В случае изменения сведений об объекте налогообложения, а именно: изменение типа, наименования, местонахождения, вида права или состояния объекта налогообложения, налогоплательщик подает в контролирующий орган по основному месту учета заявление по форме №20-ОПП с обновленной информацией об объекте налогообложения, в отношении которого произошли изменения, в таком же порядке и сроки, как и при регистрации, создании или открытии объекта налогообложения (п. 8.5 раздела VIII Порядка №1588).

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