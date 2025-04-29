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Переговоры по прекращению войны в Украине зашли в тупик, — Bloomberg

19:59, 29 апреля 2025
Как сообщается, переговоры по прекращению войны без личной встречи Трампа и Путина невозможны.
Переговоры по прекращению войны в Украине зашли в тупик, — Bloomberg
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Путин требует, чтобы Россия получила контроль над четырьмя украинскими регионами, даже несмотря на то, что полностью они не захвачены, и рассматривает это условие как обязательное для заключения любого "мирного соглашения". Об этом пишет Bloomberg. 

Отмечается, что это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня и окончательного прекращения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме по поводу "отсутствия прогресса в переговорах".

По словам двух человек, попросивших не называть их имен, обсуждая деликатные вопросы, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Путина, что РФ должна согласиться на прекращение огня, которое остановит боевые действия вдоль нынешних линий фронта во время длительных переговоров в Кремле.  Вместо этого Путин сохранил свою максималистскую позицию по территории, пишет Bloomberg. 

Как сообщается, переговоры на данный момент зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом.

Путин объявил четыре области восточной и южной Украины — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую — «навсегда» частью России, пишет издание. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назвал референдумы «нарушением Устава ООН и международного права», а другие государства отказались признать их результаты.

Трамп и другие высокопоставленные деятели администрации дали понять, что могут выйти из переговоров, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время. 

Трамп выразил оптимизм по поводу того, что соглашение о прекращении войны было «очень близко» сразу после этих переговоров. Позже он стал более осторожным, заявив, что Путин, возможно, «не хочет останавливать войну» и что США, возможно, придется ответить дальнейшими санкциями против России.

«Эта неделя будет по-настоящему важной, в течение которой нам придется решить, хотим ли мы продолжать участвовать в этом начинании или пришло время сосредоточиться на других вопросах», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

США заявили, что готовы признать российский контроль над Крымом, который Путин аннексировал у Украины в 2014 году, в рамках предлагаемого "мирного соглашения".

Соглашение также заморозит войну в основном вдоль существующих линий фронта, пишет Bloomberg. 

Отмечается, что пока нет никаких ощутимых признаков того, что Путин согласился отойти от своих максималистских требований к украинским регионам и принять предложения США по прекращению войны. 

Европейские чиновники полагают, что в течение следующих двух недель станет яснее, смогут ли США добиться соглашения между Украиной и РФ или решат отказаться от переговоров или усилить давление на Москву.

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Дональд Трамп война переговоры

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