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Стало известно, кто из международных экспертов будет отбирать нового главу Счетной палаты

07:50, 30 апреля 2025
Отбирать нового главу Счетной палаты Украины будут при решающей роли экспертов из Великобритании, Франции и Латвии.
Стало известно, кто из международных экспертов будет отбирать нового главу Счетной палаты
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Уже известны имена международных экспертов для отбора членов Счетной палаты Украины. Об этом сообщила глава Бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

«Несколько дней назад правительство получило предложения международных организаций относительно трех экспертов в Консультативную группу экспертов (КГЭ), которая будет выбирать кандидатов на должности новых членов Счетной палаты», – отметила она.

Речь идет о следующих кандидатурах:

Игорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвия, член Европейского суда аудиторов, с 1994 года – сертифицированный аудитор.

Паскаль Мунье (Pascal Mounier), Франция, старший аудитор Счетной палаты Франции. Имеет 24 года аудиторского опыта.

Ли Саммерфилд (Lee Summerfield), Великобритания, директор Национального офиса аудита Великобритании. Имеет 25 лет опыта в аудите государственных программ, в частности в оборонной сфере.

Согласно новому закону о реформе Счетной палаты, Консультативная группа экспертов будет состоять из 6 человек: трое – международные эксперты и трое – от Верховной Рады, с преимущественным правом голоса у международных экспертов.

Далее правительство официально передает в Верховную Раду предложения международных экспертов. После этого, по словам Пидласы, бюджетный комитет парламента готовит постановление о составе КГЭ (в течение недели с момента официального получения письма от Правительства), парламент рейтинговым голосованием выбирает украинских экспертов, парламент утверждает постановление о составе КГЭ («надеемся, что 2-й и 3-й этапы состоятся уже на следующей пленарной неделе, на этой не успеем», добавила она), а затем начинается прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты (в течение недели с момента голосования в Раде и продолжается 30 дней).

Также она пригласила всех желающих участвовать в конкурсе уже готовить документы.

Членом Счетной палаты может быть гражданин Украины, не младше 30 лет, владеющий украинским языком и английским или французским, имеющий как минимум степень магистра, общий стаж работы 7+ лет, стаж работы в сфере государственного контроля (аудита), экономики, финансов или права 5+ лет и безупречную деловую репутацию.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре 2024 года Верховная Рада приняла как закон законопроект 10044-д о реформе Счетной палаты.

Автор: Наталя Мамченко

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