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Лавров назвал предложение Путина о «перемирии» началом «прямых переговоров»

19:37, 29 апреля 2025
В РФ заявили, что предложение трехдневного майского перемирия — это «начало прямых переговоров с Украиной».
Лавров назвал предложение Путина о «перемирии» началом «прямых переговоров»
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Путина о "перемирии" 8-10 мая – это якобы "начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий".

"Предложение Путина о перемирии – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий", – сказал Лавров.

Напомним, что Путин объявил предложение о так называемом трехдневном «перемирии» на 8-10 мая.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трампа не устраивают предложения о временном прекращении огня, потому что он хочет быть президентом, который установит мир.

Специальный представитель Трампа Кит Келлог сказал, что Трамп хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, которое, возможно, будет продолжено впоследствии.

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