Трамп хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, — спецпредставитель Келлог

Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет полного прекращения огня в Украине как минимум на 30 дней с возможностью продления.

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Президент США Дональд Трамп хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, которое, возможно, будет продолжено впоследствии. Предложение американского лидера озвучил его специальный представитель Кит Келлог.

Он отметил, что украинцы готовы к этому — теперь дело за россиянами и Путиным.

"Президент хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, а потом мы сможем его продлить. Если посмотреть на все, с чем готовы работать украинцы, то теперь дело за россиянами, за Путиным. Я думаю, мы близки", - заявил Келлог.

Как известно, Путин объявил предложение о так называемом трехдневном «перемирии» на 8-10 мая.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трампа не устраивают предложения о временном прекращении огня, потому что он хочет быть президентом, который установит мир.

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