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В Черкасской области перед судом предстал мужчина, который обманул двух человек на сумму более 250 тыс грн

07:54, 30 апреля 2025
Суд отправил мошенника за решетку.
В Черкасской области перед судом предстал мужчина, который обманул двух человек на сумму более 250 тыс грн
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В Черкасской области осужден житель одного из населенных пунктов Киевской области за совершение мошенничества, совершенного повторно в условиях военного положения, а также за незаконное использование конфиденциальной информации о лице и завладение официальными документами путем мошенничества.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в феврале прошлого года 44-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в ходе общения на сайте знакомств в сети Интернет сообщил потерпевшей ложную информацию о том, что он является представителем компании, основной деятельностью которой являются финансовые операции.

Злоумышленник убедил 35-летнюю женщину в возможности легкого заработка, встретился с ней на территории города Черкассы и мошенническим способом завладел четырьмя банковскими картами, из которых три принадлежали потерпевшей и одна — ее отцу.

В дальнейшем мужчина незаконно использовал конфиденциальную информацию о потерпевших, открыл ряд кредитов на их имя и завладел денежными средствами на сумму более 250 000 грн.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Приговором суда он признан виновным в совершении уголовных правонарушений и ему назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы.

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