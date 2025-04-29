Кандидаты в Экспертный совет для отбора судей в специализированные административные суды: список Совет судей

Среди 11 претендентов – судьи Верховного Суда, АП ВАКС, апелляционных судов, окружных административных судов и ученые-правоведы.

Фото: Совет судей

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Совет судей Украины 29 апреля 2025 года обнародовал список претендентов на три должности членов Экспертного совета по квоте Совета судей Украины.

Согласно списку Совета судей, стать членами Экспертного совета планируют 11 кандидатов. Среди них сразу пять членов Совета судей.

Среди претендентов – судьи Верховного Суда, АП ВАКС, апелляционных судов, окружных административных судов и два представителя научного сообщества.

Напомним, что Экспертный совет в составе трех человек, рекомендованных Советом судей, и трех иностранных экспертов в сфере права, будет помогать ВККС с проверкой добропорядочности кандидатов на должности судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Президентский законопроект о создании указанных судов в ближайшее время будет внесен в Верховную Раду.

Список кандидатов выглядит следующим образом:

Верховный Суд

ЕЗЕРОВ Альберт Анатольевич – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

СИНЕЛЬНИКОВ Евгений Владимирович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Высший антикоррупционный суд и его Апелляционная палата

ЧЕРНАЯ Валерия Викторовна – судья Апелляционной палаты ВАКС, член ССУ.

Апелляционные суды

ГАНЕЧКО Елена Николаевна – судья Шестого апелляционного административного суда, член ССУ.

САВУЛЯК Роман Васильевич – судья Львовского апелляционного суда.

Местные суды

ГОЛОВЕНКО Олег Дмитриевич – судья Киевского окружного административного суда, член ССУ.

КАЛЬНИК Виталий Валерьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда, член ССУ.

КОБЫЛЯНСКИЙ Константин Николаевич – судья Окружного административного суда города Киева, член ССУ.

Судьи в отставке

ЧУМАЧЕНКО Татьяна Анатольевна – судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда в отставке.

Ученые-правоведы

КРАВЦОВ Сергей Александрович – доцент кафедры гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Национальной юридической академии им. Я. Мудрого.

ЛАВРИК Галина Владимировна – заведующая кафедрой правоведения Полтавского университета экономики и торговли.

Уже 1 мая Совет судей определится со списком кандидатов, которые, по мнению Совета судей, являются достойными, чтобы занять должности членов Экспертного совета.

Впрочем, окончательный состав Экспертного совета все же сформирует Высшая квалификационная комиссия судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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