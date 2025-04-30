На Крещатике на две недели временно ограничат движение транспорта и пешеходов

Ограничения связаны с обустройством безбарьерного перекрестка.

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С 30 апреля по 11 мая, с 8:00 до 17:00, на улице Крещатик будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с выполнением работ по обустройству безбарьерного перекрестка на углу Крещатика и Прорезной, сообщают в КК «Киевавтодор».

В коммунальной корпорации уточнили, что работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях. Они приносят извинения за временные неудобства и просят киевлян учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

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