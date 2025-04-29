Вооруженные силы Индии имеют полную свободу в выборе способа ответа на теракт в Кашмире, — премьер Индии Моди

Индийский премьер Нарендра Моди выразил полную уверенность в профессиональных способностях вооруженных сил страны.

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Вооруженные силы Индии имеют полную свободу в определении способа, целей и сроков ответа на теракт в Джамму и Кашмире, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди на совещании высокого уровня по вопросам безопасности.

"Вооруженные силы обладают полной оперативной свободой в выборе способа, целей и сроков ответных действий Индии", - приводит слова главы правительства Times of India.

Индийский премьер выразил полную уверенность в профессиональных способностях вооруженных сил страны и поклялся преследовать террористов и их покровителей до "краев земли", а также подвергнуть их суровому наказанию, выходящему "за пределы их воображения".

22 апреля боевики открыли огонь по группе туристов в городе Пахалгам – популярном курорте в горном регионе Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия обвинила в теракте Пакистан, что вызвало ухудшение отношений между странами.

Напомним, на границе Индии и Пакистана продолжаются перестрелки.

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