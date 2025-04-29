В Киевской области мужчина во время конфликта едва не зарезал свою жену

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 51-летнему мужчине, который причинил ножевые ранения своей жене.
Как сообщила полиция Киевской области, на дороге между городом Переяслав и селом Демьянцы, когда супруги возвращались домой после совместного употребления алкогольных напитков, между мужчиной и женщиной возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта мужчина нанес женщине три ножевых ранения в область спины.
С проникающим ножевым ранением 45-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу.
Полицейские задержали фигуранта и поместили его в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты.
Следователи под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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