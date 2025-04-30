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Украина впервые получила три международные награды от Международной ассоциации женщин-полицейских

07:00, 30 апреля 2025
Три украинки получили награды от международной ассоциации женщин-полицейских за мужество и профессионализм.
Украина впервые получила три международные награды от Международной ассоциации женщин-полицейских
Фото: МВД Украины
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Украина впервые в истории получила сразу три международные награды от Международной ассоциации женщин-полицейских - престижной организации, объединяющей более 75 стран и функционирующей с 1915 года. Это международное признание значительного вклада женщин в полицейскую деятельность, в частности в условиях войны и экстремальных вызовов. Международное сообщество высоко оценило решимость, мужество и профессионализм украинских женщин-полицейских, которые продолжают работать на благо общества даже в самые тяжелые времена. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Три украинские правоохранительницы получили награды в ключевых номинациях благодаря представлению заместителя Министра внутренних дел Украины Екатерины Павличенко:

- Награда «Храбрость» - лейтенант полиции Валерия Беленец

- Награда «Служение обществу» - подполковник полиции Ольга Зинченко

- Награда «Офицер года» - капитан полиции Елена Ставицкая

Международная ассоциация женщин-полицейских ежегодно организует этот конкурс, и в 2024 году Украина стала первой страной, представительницы которой одержали победы сразу в трех номинациях. Среди других наград, которые были вручены в различных категориях, - «Офицер года», «Гражданское лицо года», «Лидерство», „Менторство“, «Равенство, многообразие и инклюзивность» и другие.

Награда «Храбрость»: Валерия Беленец

Лейтенант полиции Валерия Беленец работает инспектором сектора эвакуационных мероприятий «Белые Ангелы» в Краматорском РУП ГУНП в Донецкой области. С декабря 2022 года она участвует в сложнейших эвакуационных операциях, рискуя собственной жизнью во время обстрелов. Благодаря ее решимости удалось эвакуировать 518 человек, в том числе 84 ребенка, и доставить гуманитарную помощь более 250 семьям. Валерия также неоднократно участвовала в поисково-спасательных работах, спасая раненых из-под завалов.

Награда «Служение обществу»: Ольга Зинченко

Подполковник полиции Ольга Зинченко возглавляет отдел ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области. Она сыграла ключевую роль в защите прав детей во время войны, помогла вернуть 255 детей в семьи только за 2024 год и координировала эвакуацию более 1000 детей в безопасные места. Ее инициативы, такие как «Мобильный класс безопасности», обеспечили более 2000 детей знаниями по безопасности в условиях войны.

Награда «Офицер года»: Елена Ставицкая

Капитан полиции Елена Ставицкая возглавляет сектор мониторинга Ахтырского районного отдела полиции в Сумской области и входит в состав экипажа «Белый ангел». Она осуществила десятки эвакуаций в прифронтовых районах, спасая мирных жителей из-под обстрелов и оказывая помощь раненым. Елена стала символом преданности и мужества, когда, получив ранение во время одного из обстрелов, вернулась к службе после короткого лечения и продолжила спасать людей.

Международная ассоциация женщин-полицейских объединяет более 30 правоохранительных организаций из 75 стран. Украина присоединилась к этой ассоциации в 2019 году, а с 2024 года возглавляет 15-й регион (Центральная и Восточная Европа) в лице Екатерины Павличенко. Она отметила, что эти награды являются свидетельством растущего международного авторитета украинских правоохранительных органов и признания вклада женщин-полицейских в защиту граждан и безопасность страны.

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МВД полиция

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