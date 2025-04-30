В Ровно возле мусорников нашли мертвого младенца

Полиция разыскала женщину, которая родила ребенка.

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В Ровно вблизи мусорных баков был найден мертвый младенец. Полиция установила и разыскала женщину, которая родила девочку и оставила ее. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области.

Инцидент произошел ночью 28 апреля. Около двух часов ночи в полицию обратилась 62-летняя местная жительница. Она сообщила, что на улице Кулика и Гудачека, в провале возле мусорных контейнеров, обнаружила завернутого в покрывало новорожденного ребенка. Младенец не подавал никаких признаков жизни.

На место происшествия немедленно выехали следователи и оперативники уголовного розыска. Полицейские оперативно установили личность женщины, которая родила ребенка. Сейчас с ней проводят следственные действия.

По факту происшествия открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификацией - п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий ответственность за умышленное убийство малолетнего ребенка.

Тело младенца направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Эксперты должны установить точное время и причину смерти.

Правоохранители продолжают досудебное расследование, устанавливая все обстоятельства трагедии.

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