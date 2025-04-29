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Совет судей обнародовал список кандидатов в состав Экспертного совета по своей квоте

17:47, 29 апреля 2025
На должность члена Экспертного совета по квоте РСУ претендуют 11 кандидатов.
Совет судей обнародовал список кандидатов в состав Экспертного совета по своей квоте
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 мая в Киеве состоится заседание Совета судей Украины.

В повестку дня вынесено шесть вопросов, среди которых — вопрос о формировании списка кандидатов в состав Экспертного совета по квоте Совета судей Украины.

РСУ напомнил, что Экспертный совет станет новым органом, который, в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые другие законодательные акты Украины», будет отбирать судей в Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд, созданные во исполнение закона от 26 февраля 2025 года № 4264-IX.

Во исполнение этого закона Совет судей Украины решением от 1 апреля 2025 года № 16 объявил с 3 апреля 2025 года о начале отбора на должность члена Экспертного совета.

Прием документов от кандидатов был завершен 21 апреля 2025 года.

29 апреля Совет судей обнародовал список кандидатов в состав Экспертного совета:

Ганечко Елена Николаевна — судья Шестого апелляционного административного суда

Головенко Олег Дмитриевич — судья Киевского окружного административного суда

Езеров Альберт Анатольевич — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

Кальник Виталий Валерьевич — судья Днепропетровского окружного административного суда

Кобылянский Константин Николаевич — судья Окружного административного суда города Киева

Кравцов Сергей Александрович — доцент кафедры гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Юридической академии имени Ярослава Мудрого

Лаврик Галина Владимировна — заведующая кафедрой правоведения Полтавского университета экономики и торговли

Савуляк Роман Васильевич — судья Львовского апелляционного суда

Синельников Евгений Владимирович — судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Черная Валерия Викторовна — судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда

Чумаченко Татьяна Анатольевна — судья Верховного Суда в отставке

Таким образом, на должность члена Экспертного совета по квоте РСУ претендуют 11 кандидатов.

На заседании Совета судей Украины, которое состоится 1 мая 2025 года, члены Совета определят список кандидатов для передачи их документов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, которая и будет проводить окончательный отбор кандидатур.

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