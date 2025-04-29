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Повысят ли зарплаты учителям — в правительстве ответили на петицию украинцев

17:34, 29 апреля 2025
В Кабмине заявили о нехватке средств для повышения зарплат учителям.
Повысят ли зарплаты учителям — в правительстве ответили на петицию украинцев
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Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию о повышении заработной платы педагогическим работникам, отметив, что в условиях военного положения внедрение такого повышения является сложной задачей.

Отметим, что петиция была опубликована 15 января автором Надеждой Коток, призывающей повысить зарплату учителям до уровня европейских стран – 1000-1500 долларов.

Она, в частности, обосновала это перегруженностью учителей, высокой ответственностью профессии, текучестью кадров, инфляцией и низким уровнем оклада по сравнению со средним по стране.

Ответ на петицию был опубликован 29 апреля.

"Указанное повышение потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного состояния проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны", – отметил Денис Шмыгаль.

Вместе с тем, в Кабмине заверили, что предпринимают шаги для постепенного повышения оплаты труда педагогических работников заведений. В частности, постановлением от 8 ноября 2024 с 1 января этого года установили ежемесячную доплату в размере 1 300 гривен, а с 1 сентября и "до конца календарного года, в котором будет прекращено или отменено военное положение" - будут доплачивать 2 600 гривен.

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зарплата Кабинет Министров Украины

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